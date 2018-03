Polémique autour d’une oeuvre d’entraide

Un mouvement d’aide aux sans-abri fait l’objet de virulentes critiques. Lancée en France en octobre 2016, La Relève de Coluche s’est rapidement développée grâce aux réseaux sociaux. L’association est aujourd’hui présente dans une cinquantaine de villes européennes, dont Genève et Lausanne. Si l’initiative est louable sur le papier, dans la pratique, elle interpelle. Des dizaines d’anciens bénévoles dénoncent le fonctionnement amateur de l’association. Ils reprochent notamment à son fondateur, Mansour N’Diaye, son manque de transparence sur l’utilisation des dons et des cotisations versées, comme l’a révélé Télé Versoix. Lui conteste et parle de diffamation.

Dans toutes les villes, le concept de La Relève de Coluche est le même: des bénévoles vont à la rencontre des sans-abri pour leur apporter des vivres et des vêtements. Tous les biens distribués lors de ces «maraudes» sont offerts ou collectés gratuitement par les participants. «L’action est bonne, mais derrière, on nous arnaque», résume un ancien participant.

Dans chaque localité, Mansour N’Diaye, qui s’appelle lui-même le Coluche noir, s’appuie sur un bénévole responsable et une page Facebook où il poste de nombreuses vidéos dans lesquelles il se met en scène. À Genève, la responsable n’est autre que sa petite amie actuelle. La page Facebook, elle, recense quelque 2600 membres, dont plusieurs politiciens locaux (lire ci-contre).

25 francs de cotisation

Les premières actions menées dans le canton remontent à janvier. Le mouvement organise entre deux et trois «maraudes» par semaine. Entre quinze et vingt personnes y prennent part à chaque fois.

Si les premières tournées se passent plutôt bien, les choses se gâtent avec l’arrivée du fondateur à la mi-février. Mansour N’Diaye exige une cotisation de 25 francs des bénévoles. Des participants s’interrogent sur l’utilisation de cet argent alors que les actions organisées n’engagent aucun frais. Ils demandent des précisions et veulent connaître les statuts de l’association. L’un d’eux réclame une quittance de son paiement, une autre un droit de regard sur les comptes. Mansour N’Diaye refuse, puis s’énerve et les exclut du groupe Facebook.

Interpellé par nos soins sur le réseau social – il dit ne pas avoir de ligne téléphonique – le fondateur du mouvement noie le poisson. Il écrit que l’argent reçu sert lors de situations d’urgence, par exemple pour payer l’hôtel à une mère et son enfant qui vivraient dans la rue. Mais il indique aussi avoir puisé dans les fonds de l’association pour financer ses propres déplacements.

Les quatre Genevois rencontrés ne sont pas les seuls à dénoncer l’attitude du fondateur. Sur Facebook, une page «La Relève De Coluche = Escroquerie?» existe. Elle regroupe tous les déçus du mouvement. Ils expliquent avoir créé cette page «pour faire la lumière» sur le mouvement, «notamment sur la gestion des dons financiers perçus depuis sa création et informer les bénévoles».

En France, l’association est déclarée depuis décembre 2017 sous le nom «Les gens bien LRDC». Mais elle perçoit des dons depuis bien plus longtemps. Or, selon la loi française, une association qui n’a pas été annoncée dans le Journal officiel ne peut recevoir de cotisation ni ouvrir de compte en banque. En Suisse, la législation est plus libre. Il suffit d’être deux et rédiger des statuts pour créer une association et percevoir des dons. L’avocat Yann Lam relève toutefois que «le fait de demander de l’argent pour une cause et de l’utiliser pour une autre peut être constitutif d’abus de confiance, voire d’escroquerie lorsque des mensonges ou des affirmations fallacieuses ont été proférés».

Les Restos du cœur fâchés

Pour l’heure, à notre connaissance, aucun participant n’a porté plainte en Suisse. En France, certains disent être allés à la police, mais signalent que leurs plaintes n’ont pas été reçues car «le préjudice n’était pas suffisamment important».

Parmi les anciens membres, beaucoup confient s’être fait avoir par l’image de Coluche. «J’ai tout de suite pensé aux Restos du cœur», confie une des Genevoises. Aucun lien n’existe pourtant entre le mouvement de Mansour N’Diaye et l’association créée par l’humoriste. Contactés par d’anciens «maraudeurs», Les Restaurants du cœur disent avoir à plusieurs reprises demandé à La Relève de Coluche «de mettre fin à la confusion entretenue dans l’esprit du public» avec leur structure. Ils disent réfléchir aujourd’hui à engager une procédure juridique. (24 heures)