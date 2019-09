Policier condamné pour des propos racistes sur sa page Facebook

Des doutes planaient après le procès de vendredi passé au Tribunal de police. L’homme assis sur le banc des accusés, un agent de sécurité publique (ASP3) au sein de la police internationale, avait-il publié des propos racistes sur son site internet? Ou, au contraire, s’agissait-il d’un compte Facebook fabriqué de toutes pièces par un tiers pour lui nuire, comme l’a plaidé la défense?

Vendredi, lors du prononcé du jugement, la présidente du tribunal, Sabina Mascotto, a dans un premier temps soufflé le chaud et le froid. Oui, cet agent est consciencieux et apprécié de sa hiérarchie, même s’il critique parfois certains de ses collègues. Oui, le principal témoin à charge, un ASP3 qui était en conflit ouvert avec l’accusé, a créé par le passé un faux compte internet, «mais c’était sur un site de rencontre», constate la magistrate. Oui, la plupart des témoins entendus lors de l’enquête diligentée par l’Inspection générale des services (IGS) ont dit ne pas avoir entendu l’accusé proférer des injures à caractère raciste, «mais ce n’est pas incompatible avec la publication de tels messages», estime-t-elle. Enfin, l’expertise produite par la défense montre qu’il est possible de créer un faux compte avec de faux contenus et d’y antidater certaines informations.

«Sa faute est grave, d’autant plus en sa qualité de serviteur de l’ordre public»

C’est pourtant un verdict de culpabilité qu’a rendu la juge, convaincue que le prévenu, un père de famille de 41 ans, est bien celui qui a posté les propos incriminés sur la Toile et qu’il n’y a jamais eu qu’un seul compte Facebook à son nom. Pour le démontrer, elle a minutieusement étudié les dates de publication des posts, de la remise des notes de service à la hiérarchie et de la fermeture du compte. Elle a épluché par le menu les déclarations des divers témoins. Pour elle, c’est clair, l’agent «a agi intentionnellement, durant plusieurs années. Sa faute est grave, d’autant plus en sa qualité de serviteur de l’ordre public. Il a en outre accusé un collègue.»

Le prévenu est condamné à 180 jours-amende (à 70 francs le jour) avec un sursis de 3 ans, pour des actes relevant de la discrimination raciale. À la lecture du verdict, son avocat, Me Robert Assaël, a immédiatement décidé de faire appel. «En refusant les demandes de mon client – notamment auprès de Facebook – qui visaient à prouver son innocence, le tribunal ne pouvait rendre une bonne justice, commente-t-il. Quand il y va de l’innocence d’un homme, la justice devrait tout mettre en œuvre pour établir la vérité, ce qui n’a pas été le cas. C’est scandaleux! Je me battrai jusqu’au bout, s’il le faut jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme, pour prouver l’innocence de cet excellent policier.»