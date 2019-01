Pour Chris et contre la violence, une marée d’humanité traverse Genève en silence

La pluie n’a pas dégarni les rangs. Une foule immense s’est rassemblée dimanche pour condamner la violence et rendre hommage à Chris, 22 ans, poignardé à mort le 19 janvier aux Charmilles. Digne et calme, entremêlant générations et nationalités, le cortège a pris la forme d’une marche silencieuse, reliant Cornavin au lieu du drame. Il a réuni quelque 4000 personnes, selon la police.

La famille du défunt a marché en tête. «Je les connais et je suis venu leur montrer mon soutien, témoigne Hacène, tout de blanc vêtu. J’espère aussi que la mort de Chris servira à alerter l’État quant à sa responsabilité.» «Chris était mon cousin, je refuse cette violence», ajoute Joaquim.

Dans cette foule compacte, on se soutient à grand renfort d’embrassades. Le silence couvre d’intenses émotions: tristesse, inquiétude et grief. Le fait que le tueur présumé, tout juste majeur et déjà poursuivi pour violences, était en liberté suscite la perplexité. «La violence doit s’arrêter et la loi doit être plus dure pour ceux qui ont déjà commis des choses graves», juge Emilia, proche de la famille. «Genève devient dangereuse, on n’y est plus en sécurité», dit Carla.

«Je suis ici pour soutenir mon amie, qui était la copine de Chris, ajoute Léa. On veut tous dire non à la violence. Je pense aussi aux filles qui ont été tabassées à la sortie du Petit Palais ou à cette femme qui s’est fait agresser près de ma Migros. Quel est ce délire de se promener avec une arme?»

De nombreux participants portent des t-shirts à l’effigie du défunt, «ange parti trop tôt» ou lui promettant, en portugais, qu’il restera «toujours dans notre cœur». Aux Charmilles, le cortège s’engouffre dans le parking où la tragédie a frappé, ajoutant des fleurs à celles, nombreuses, déjà déposées en souvenir de la victime. Alors que la douleur tiraille le visage des proches du défunt, les organisateurs demandent à la foule de laisser la famille dans son recueillement. (24 heures)