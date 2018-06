«Pour tout le monde, je suis un monstre…» L’Éthiopien de 42 ans qui comparaît depuis lundi devant le Tribunal criminel pour le viol et l’assassinat de sa belle-fille de 12 ans est visiblement ému. Il se trouve en prison préventive depuis six ans: «Lorsque je sors de ma cellule, c’est dur de croiser le regard des gardiens, d’essuyer les provocations. J’ai changé, je ne me reconnais plus.»

Ce 23 août 2012, le prévenu se serait rendu dans l’appartement de la famille de Semhar, à Carouge. L’adolescente s’y trouvait seule, habillée d’une jupe beige et d’un top rose. Selon le procureur Joël Schwarzentrub, l’homme a voulu l’étreindre. Elle s’est défendue. Il l’a violée tout en l’étranglant jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse et meure. Puis il a caché le corps de la jeune défunte sous le lit parental avant d’inviter la mère de Semhar au restaurant.

L’expertise qui dérange

Un assassinat sordide que l’accusé nie farouchement. Tout comme il réfute les accusations de violences sexuelles et physiques formulées par trois ex-compagnes. Ses avocats, Mes Yaël Hayat et Vincent Spira, comptent plaider l’acquittement. C’est d’ailleurs dans ce but qu’ils tentent de faire écarter du dossier la contre-expertise psychiatrique établie par deux psychiatres français, Guillaume Giret et Pierre Lamothe. Ce dernier était l’un des experts psychiatres de Fabrice A., l’assassin de la sociothérapeute Adeline.

La défense explique que ces experts n’ont pas respecté la présomption d’innocence. Ils sont d’emblée partis de l’idée que leur client était coupable. Le procureur fait remarquer que c’est la défense elle-même qui, n’étant pas satisfaite de la première expertise psychiatrique, en a demandé une seconde. Elle a même requis que les psychiatres soient des Français sans lien avec Genève. Et aujourd’hui, parce que les conclusions de l’analyse ne lui conviennent pas, elle veut une récusation. Le magistrat s’y oppose.

«Durant l’instruction, la défense a tout fait pour déstabiliser les psychiatres afin de pouvoir demander leur récusation, souligne Me Robert Assaël, avocat de la mère de Semhar. Pourquoi? Parce que l’expertise gêne la défense. Elle décrit le donjuanisme du prévenu, qui choisit des femmes vulnérables pour assouvir ses pulsions sadiques et sa volonté de domination.» Me Stéphanie Francisoz, conseil du père de la victime, enfonce le clou: «L’expertise conclut que monsieur est un psychopathe…» Après avoir délibéré, le Tribunal criminel décide de conserver l’expertise malgré un recours pendant au Tribunal fédéral.

Les incidents techniques ayant pris une bonne partie de la journée, il n’a pas été question de l’assassinat de Semhar. L’audience de mardi devrait en principe y être consacrée.

Les juges se sont penchés sur le parcours de l’accusé, né en 1976 en Éthiopie. Comme il n’est pas venu au monde dans un hôpital, il ne peut pas donner sa date de naissance exacte. Il est arrivé à Genève en 1992, suite au décès de sa mère, afin de rejoindre une sœur déjà sur place. Classe d’accueil, École de culture générale, tentative de passer la matu du soir avant de devenir chauffeur de taxi. Il obtient un permis F puis B et enfin un permis d’établissement. Au cours de ces années, les compagnes se succèdent. L’accusé, qui semble avoir du succès auprès des femmes, est père de trois filles.

Séquestrée et violée

Trois de ses anciennes copines affirment avoir fait l’objet de sévices de sa part. L’une d’elles est venue d’Éthiopie et ne connaissait personne en Suisse. Elle dit avoir été séquestrée, violée, frappée. Il conteste tout et parle d’un «complot»: «Je n’ai jamais refusé qu’elle sorte. Elle avait ses clés. Mais c’est vrai que la plupart du temps nous étions ensemble. Elle ne connaissait rien à Genève, où voulez-vous qu’elle aille toute seule?»

