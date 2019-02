Prostitution dans des appartements loués sur AirBnB: quatre jeunes arrêtés

Arrestation spectaculaire jeudi dans un hôtel lausannois. Selon nos renseignements, la Brigade d’intervention en a «sorti» manu militari trois hommes et une femme. Des jeunes âgés entre 17 et 23 ans. Détenus depuis à Genève, ces quatre Suisses se retrouvent aujourd’hui poursuivis pour traite d’êtres humains et encouragement à la prostitution. Les faits qui leur sont reprochés ont eu lieu dans des appartements qu’ils avaient loués par le biais du site Airbnb à la Jonction, aux Pâquis mais aussi à Renens et à Lausanne.

La plaignante aux pieds nus

Cette affaire rocambolesque a démarré avec des plaintes de plusieurs prostituées au début de cette année. L’une d’elles, originaire de Seine-Saint-Denis, près de Paris, a ouvert les feux le 30 janvier à Genève. De quoi affûter l’appétit des enquêteurs. Puis une autre péripatéticienne, originaire d’une commune près de Bordeaux, lui a emboîté le pas le 14 février. Sa déposition au poste n’est pas passée inaperçue puisqu’elle est arrivée, visiblement apeurée, pieds nus au Vieil Hôtel de police du boulevard Carl-Vogt. Elle a déclaré s’être enfuie de l’appartement où elle était cloîtrée avec d’autres employées soumises à un rythme de travail infernal. Une des plaignantes parle de 14 à 15 clients par jour. Dans les dénonciations, il est question pour l’une d’un chiffre d’affaires de 20 000 francs en dix jours. Les tarifs évoqués? 50 francs le quart d’heure, 100 francs la demi-heure et 200 francs les soixante minutes.

Qui imposait ce traitement aux plaignantes? Le Ministère public soupçonne les personnes interpellées d’y avoir participé à des degrés divers. Pourquoi les prévenus ont-ils été arrêtés à Lausanne? C’est là qu’ils s’étaient réfugiés car ils auraient eu peur en voyant une des victimes se rendre à la police genevoise pour les dénoncer.

Un pitbull à l’hôtel

B., le prévenu le plus âgé, défendu par Me Gabriele Sémah, passe a priori pour le cerveau de la bande. Lors de son arrestation, il avait un pistolet de type soft-air (à air comprimé) et un pitbull. Un animal qu’il dit avoir arraché des mains de banlieusards parisiens qui le destinaient aux combats de chiens. Le pistolet détenu par B. lui vaut une mise en prévention pour violation de la loi sur les armes: «Je ne souhaite pas faire de commentaire à ce stade de la procédure», relève son avocat genevois. Les autres confrères n’en diront guère plus.

Défendue par Me Delphine Hottelier, la jeune prévenue aurait joué les réceptionnistes. Un des suspects affirme qu’elle avait négocié les tarifs avec les filles. Auditionné durant plus de dix-sept heures, B. affirme qu’il n’a contraint personne, pas plus qu’il n’a fixé les tarifs des passes.

Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du quatuor, pour une durée de deux mois en ce qui concerne deux prévenus, dont B., notamment en raison des risques de collusion. Quant aux deux autres, défendus par Mes Bernard Nuzzo et Lezgin Polater, ils auraient des rôles plus secondaires que le cerveau présumé: aller chercher les filles, faire les courses, fournir les préservatifs et récolter les recettes. Ils sont sans antécédents judiciaires, contrairement à B., qui a écopé d’une amende par le passé dans le canton de Vaud, pour avoir sous-loué un appartement à une prostituée sans papiers au Mont-sur-Lausanne.

Sous les cocotiers

Les faits et le rôle des membres du quatuor, présumés innocents, ainsi que l’étendue de la traite d’êtres humains reprochée doivent encore être analysés par les inspecteurs. Mais, selon les premiers éléments de l’enquête, les agissements ont débuté au printemps dernier. La procédure est en mains de la procureure Anne-Laure Huber.

À noter que ni Airbnb ni les locataires qui ont mis à disposition leurs logements sur le site n’étaient au courant de ces pratiques. L’un d’eux a appris les faits lorsqu’un policier lui a téléphoné durant ses vacances sous les cocotiers…

