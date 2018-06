Quatre ans après, la police relance un appel à témoins

C'est un communiqué inhabituel que la police genevoise vient d'envoyer à la presse. Sur ordre du Ministère public, elle relance, photos à l'appui, un appel à témoin pour une femme retrouvée morte dans l'Arve il y a plusieurs années. (Ndlr: afin de permettre l'identification, la police cantonale genevoise a transmis aux médias des images de la victime. Celles-ci pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes, elles ont été placées en fin d'article.)

Le texte est succinct: «Le mercredi 11 novembre 2014, à 11h30, nos services étaient requis afin de prendre en charge le corps sans vie d'une femme inconnue. La défunte se trouvait au milieu de l'Arve à hauteur des chutes du Cheval-Blanc situées sur la commune de Carouge/Genève. Son signalement est le suivant : Femme, 40 - 50 ans environ, 156 cm, 56 kg, prothèse dentaire totale (haut et bas), cheveux blonds (coloration) attachés en chignon, vêtue d'un jeans bleu serré, chaussée d'une paire de bottes montantes. L'inconnue portait une petite montre argentée de marque «LORUS» au poignet gauche et une paire de boucles d'oreille style «perles». En outre, un tatouage «trèfles à 4 feuilles» a pu être remarqué entre le pouce et l'index de la main droite. Toute personne ayant des informations à fournir est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 72 40 .»

Comment expliquer la relance de l'appel quatre ans après la découverte du corps? «Nous avons attendu longtemps certaines réponses au niveau international», explique le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil. «Lorsqu'elles sont arrivées, la brigade criminelle a rendu son rapport au Ministère public, qui a décidé de relancer un appel.» Ce serait assez rare, puisque normalement, les identifications sont rapides. «Je travaille au service de presse de la police depuis cinq ans et c'est la première fois que je vois un tel cas se produire», relève Silvain Guillaume-Gentil.





ATTENTION: les images ci-dessous peuvent heurter la sensibilité de certains lecteurs. Elles ont été fournies par la police genevoise dans le but de permettre l'identification de la victime. Toute personne ayant des informations à fournir est priée de contacter la police judiciaire de Genève au +41 22 427 72 40 .















