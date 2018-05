«René est homophobe»: un tag attaque un ancien député genevois

Les propos de René Desbaillets sur Facebook raillant il y a juste une semaine l’élection au Conseil d’Etat genevois d’un magistrat homosexuel continuent de faire réagir. Ce week-end, une route du village de Satigny, où est domicilié l'ancien député PLR, s’est vue ornée d’un tag: «René est homophobe.»

Pour rappel, cet ancien élu avait regretté l’éviction du conseiller d'Etat Luc Barthassat, en se désolant sur Facebook: «Luc, Genève préfère les beaux parleurs et les homos.» Depuis, René Desbaillets s’est excusé à plusieurs reprises. Joint ce lundi matin, il a refusé de réagir.

Qu’en pense sa famille? La belle-fille de René Desbaillets, Caroline Desbaillets, a vu l’inscription dimanche, alors qu’elle se rendait chez ses parents pour la fête des mères, en compagnie de son mari et de ses enfants. «Cela prend toute la route sur la rampe de Chouilly. On a expliqué à nos enfants que leur papi avait fait une grosse bêtise mais que cela ne venait pas de nous. On ne dort pas très bien depuis quelques jours», confie-t-elle.

D’aucuns avaient appelé à boycotter l’exploitation de René Desbaillets, qu’elle et son mari ont repris en janvier. «Cet appel au boycott nous a fait un peu de tort mais heureusement nos amis et les restaurateurs savent faire la part des choses. Les propos qui ont été tenus ne reflètent en rien notre manière de penser.»

À la Mairie, personne n’avait signalé la présence de cette inscription ce matin.

Développement suit (24 heures)