Renzo Piano dessine l'emblème du CERN

Le CERN a présenté ce matin son futur Portail de la science. Dessiné par Renzo Piano, la star italienne de l'architecture, ce bâtiment abritera un nouveau centre d'éducation et de communication scientifique pour le grand public, et particulièrement les enfants. On y trouvera des expositions, mais aussi des activités immersives permettant, à travers des expériences, de se faire une idée de l'infiniment petit et de l'infiniment grand.

Pour porter une telle ambition, le CERN a fait appel à Renzo Piano. Le célèbre architecte italien s'est largement inspiré de l'ambiance technologique des lieux. Vu de haut, et si l'on en croit les images présentées, son complexe évoque autant une station intergalactique que des puces électroniques disposées sur une carte mère.

Le Portail s'étend de part et d'autre de la route de Meyrin, devant le Globe de la science et sur l'actuel parking, sur 240 mètres de long. Il est composé de trois pavillons, dont les toits sont couverts de panneaux solaires, reliés par une longue passerelle et un pont qui enjambe la route. Le long de la route de Meyrin, l'architecte a disposé deux grands tubes surélevés rappelant les tunnels souterrains dont le CERN est coutumier.

L'ensemble s'élèvera à une hauteur maximum de 15 mètres. Il devrait à termes se faire de plus en plus discret puisqu'il sera entouré d'une forêt pour laquelle 400 arbres seront plantés, qui entourera aussi le Globe voisin.

Evalué à 79 millions de francs, le Portail de la science sera entièrement financé par des dons. A ce jour, 57 millions ont déjà été récoltés. Ils émanent d'une fondation du constructeur automobile Fiat Chrysler (pour 45 millions), d'une fondation genevoise dont le nom n'a pas été donné, ainsi que de la Loterie Romande.

Les travaux devraient démarrer en 2020 pour s'achever en 2022. Le Grand Conseil sera sollicité cet automne pour déclasser le terrain occupé actuellement par le parking et qui se trouve en zone agricole.

(24 heures)