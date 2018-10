Restaurants menacés: le grand flou

Qui sont-ils? Que vivent-ils en ce moment? Deux semaines après l’annonce de fermeture de 280 cafés et restaurants à Genève par l’État, ces questions hantent une profession tout entière, voire au-delà. Après avoir organisé une première conférence de presse, trois syndicats – SIT, Unia, et Syna – tenaient une séance publique mercredi. Objectif: rappeler leurs droits aux employés touchés par les fermetures forcées.

Signe de la difficulté à identifier les victimes collatérales de ces fermetures, ils n’étaient qu’une poignée à écouter les secrétaires syndicaux leur énumérer leurs droits. «C’est un terrain difficile à saisir», confirme Marlene Carvalhosa Barbosa, du SIT.

On remarque tout de même dans l’assemblée une mère de famille attentive. «Mon mari travaille dans un restaurant et se pose des questions depuis qu’il a lu la nouvelle dans les journaux. Mais en réalité il ne sait pas si son patron est concerné.» Un homme dans la soixantaine a également fait le déplacement avec ses documents et ses doutes. «Mon patron a cédé son fonds de commerce avant l’été. Le repreneur nous a promis de rouvrir au 1er octobre, mais nous n’avons aucune nouvelle depuis des semaines et il ne répond pas à nos appels», dit-il. La vaste campagne de répression de la police du commerce est-elle à l’origine de ce qu’il vit? Il hausse les épaules. «Tout ce que je sais, c’est que j’ai été obligé de m’inscrire en urgence au chômage après vingt-huit ans dans la restauration.»

Les scellés sur la porte

À l’heure où une vingtaine de scellés ont été apposés sur les portes des restaurants, ils seraient encore 260 à être menacés de fermeture pour ne s’être pas mis en conformité avec la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD). La liste est tenue secrète par l’État, qui invoque le secret de fonction.

En ville, rares sont les signes de cette campagne censée diminuer de 10% le nombre total d’établissements. Quelques indices apparaissent néanmoins. Certains ont placé des bâches en plastique devant leurs vitrines et annoncent sur des billets griffonnés «des fermetures exceptionnelles» ou des «travaux urgents». Des tentatives de dernière minute pour se mettre en conformité.

Puis, à force de chercher, un scellé aux couleurs de la République apparaît sur la porte d’un restaurant du centre-ville. L’établissement n’a rien d’un boui-boui minable. «La police est entrée un lundi matin, quand les clients buvaient le café, raconte un habitué. Tout le monde a été mis dehors.» Au téléphone, le responsable rechigne à évoquer les détails de ses tracas administratifs. Il met la fermeture sur le compte d’un conflit avec le propriétaire du local. C’est la fin de son contrat de bail qui aurait déclenché la perte de son autorisation. «Je n’ai plus envie d’en parler et je dois absolument retrouver du travail», conclut-il brutalement.

Employés tenus à l’écart

Non loin, un autre établissement – une adresse plutôt courue – vit sous la menace. Il y a de la panique dans la voix du patron, à qui il reste quelques jours pour se mettre en conformité. «Je vis une situation totalement absurde», lance-t-il. Lui aussi aurait connu des déboires avec le propriétaire des murs. En parallèle, il recevait les avertissements du Service du commerce. Ses employés ne savent rien de ce qui se trame en coulisse.

Pour les syndicats, la difficulté réside dans le manque d’informations dont disposent les salariés. «Tout se passe par courrier et les employés sont tenus à l’écart», relève Marlene Carvalhosa Barbosa. Dès lors, «peu de personnes sont venues nous voir», ajoute-t-elle. Les syndicats estiment à 1500 le nombre de personnes touchées si 280 restaurants et bars ferment effectivement.

Pour anticiper le choc, ils ont fait parvenir une demande au conseiller d’État genevois Mauro Poggia. Ils réclament une bourse à l’emploi spécifique, un guichet spécial en cas d’insolvabilité du patron et souhaitent connaître les noms des établissements fermés afin de pouvoir s’assurer que les procédures de licenciements collectifs seront respectées. (24 heures)