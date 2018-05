Roman Abramovitch s’est plié à trois heures d’interrogatoire

Roman Abramovitch s’assied sur le banc, face aux trois juges du Tribunal de la Sarine. Il parle doucement et peu, ne bouge presque pas. «Je ne me souviens pas» ou «je ne sais pas» seront les mots qu’il prononcera le plus souvent pendant les presque quatre heures de son interrogatoire.

L’enjeu de l’audience du jour, dans le long bras de fer qui oppose l’oligarque et propriétaire du Chelsea Football Club à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), c’est de déterminer son rôle exact dans la gestion et les décisions prises par Runicom SA. Cette société boîte aux lettres basée à Fribourg gérait la commercialisation du pétrole extrait par le géant russe Gazprom-Neft pendant les années 90. Runicom n’est qu’un pion dans un empire de sociétés détenues par Roman Abramovitch, «plus de 50 sociétés et 65 000 employés», décrit-il, mais elle a déclaré une faillite et déplacé ses actifs à Gibraltar peu après qu’un tribunal russe a jugé qu’elle devait 17 millions de dollars à la BERD.

Une question à 46 millions

Qui a administré Runicom et décidé de fermer ses portes sans rembourser la banque? Cette question vaut quelque 46 millions de francs, soit le montant réclamé par la BERD à Roman Abramovitch, Evgeny Shvidler et Gazprom-Neft. Pour la BERD, les administrateurs suisses n’agissaient que sur instruction des Russes, en l’occurrence Roman Abramovitch et un autre oligarque, Evgeny Shvidler. C’est donc à l’encontre de ces derniers qu’elle a entamé une action en responsabilité devant le Tribunal de la Sarine. Pour Roman Abramovitch, il s’agissait vendredi de démontrer qu’au contraire il ne savait rien de la gestion de Runicom. Il en était le propriétaire à 100% mais ne l’administrait en rien, a-t-il dit à de multiples reprises.

Le président du Tribunal soumet plusieurs documents à Roman Abramovitch. Le premier est un contrat de fiducie passé entre Roman Abramovitch et Georges Jucker, administrateur suisse de la société. Le contrat précise que l’administrateur n’agira que sur les instructions de son client, en l’occurrence Roman Abramovitch. «Avez-vous donné des instructions à Georges Jucker?» demande Stéphane Raemy. «Jamais», répond Roman Abramovitch, qui ajoute qu’il ne sait pas qui donnait lesdites instructions à l’administrateur suisse. Il a pourtant signé une procuration générale à un autre administrateur, signé un contrat avec le réviseur de Runicom, signé un rapport annuel et un projet concernant la société fribourgeoise. Il existe même une lettre écrite par l’administrateur qui dit avoir contacté «tous les actionnaires de Runicom». La banque demande à Roman Abramovitch: «Pouvez-vous nous confirmer qu’à cette date vous étiez le seul actionnaire de Runicom?» «Je ne m’en souviens pas», répond-il.

Roman Abramovitch a en outre été directeur du bureau de représentation de Runicom à Moscou. Interrogé par la banque à ce sujet, il explique qu’il s’agissait en fait d’un mandat d’ambassadeur auprès du gouvernement russe.

Dans la Russie des années 90

Par moments, l’assemblée plonge dans l’histoire de la Russie des années 90, de ses problèmes monétaires, de la création de son oligarchie qui noyaute la majeure partie de l’économie, des matières premières aux banques. Ainsi, Roman Abramovitch utilisait une carte de crédit de Runicom, ce qui est considéré par la BERD comme une preuve de sa rémunération pour son travail de directeur du bureau russe. «Il ne s’agissait pas d’un avantage. À cette époque en Russie, les cartes de crédit n’existaient pas et d’autant moins en devises étrangères. Nous utilisions donc les cartes de la société mais remboursions les montants dépensés», affirme Roman Abramovitch.

La puissance et le réseau de l’homme d’affaires au visage impénétrable et à la voix douce se révèlent un peu au fil de l’audience. Le prêt qui fait l’objet du litige a été accordé à Runicom par une banque russe, SBS-Agro. Il s’avère que le président de la banque connaît personnellement Roman Abramovitch. «Je le connais comme je connais les présidents de toutes les banques russes importantes», répond l’oligarque. La semaine prochaine, c’est son ancien partenaire en affaires, Evgeny Shvidler, qui répondra aux juges. (24 heures)