Saint-Maurice et Collonges ne s'uniront pas

Les citoyens de Saint-Maurice et Collonges (VS) devaient décider dimanche s'ils acceptaient d'unir leur destin. La réponse est non. Collonges n’a pas voulu de ce mariage. La petite commune a dit non à 60% tant au principe d'une fusion qu'au contrat proposé pour la concrétiser, selon les médias valaisans.

En cas de oui, la commune fusionnée de Saint-Maurice aurait dû voir le jour le 1er janvier 2021. La nouvelle commune de 2713 hectares aurait alors compté quelque 5500 habitants. Son budget devait s'élever à 23 millions de francs environ et son Conseil communal compter 7 membres contre 11 actuellement à Saint-Maurice. Elle aurait bénéficier d'une aide du canton à la fusion de 1,6 million de francs.

Vives tensions

A Collonges, le vote promettait d'être serré. Dans le village de quelque 800 habitants, les tensions étaient vives entre les partisans et les opposants au projet. Le mariage n'est pas une nouveauté pour Saint-Maurice qui a déjà sauté le pas en novembre 2011 en acceptant de fusionner avec le village de Mex. Il s'agissait de la première fusion plaine/coteau du Valais romand. (ats/nxp)