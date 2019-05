Seize idées insolites pour le développement durable

Les éditions se suivent mais les projets sélectionnés ne se ressemblent pas. Le prix IDDEA, un concours genevois pour encourager les initiatives en lien avec le développement durable, vient de dévoiler les seize idées retenues sur 84 propositions. Leurs concepteurs seront coachés durant cinq mois pour concrétiser leurs projets, avant de rendre un business plan et d’être départagés par un jury à la fin de novembre.

Parmi les candidats retenus, des concepts prometteurs. Comme une casquette produite durablement qui filtre l’électrosmog de la téléphonie, une serviette hygiénique réutilisable et adaptée à tous types de sous-vêtements et la création d’une filature de laine genevoise. Ou encore la fabrication de produits à base de lait de graines de chanvre, un service de valorisation des vieux vêtements ou un marché couvert dédié aux créations locales et responsables.

Un tremplin pour la réalisation

Au terme de la formation, les trois meilleurs projets et un gagnant choisi par le public recevront entre 20'000 et 2500 francs. Ces prix aideront les lauréats à lancer leur entreprise sur le marché.

Le prix IDDEA a été créé par la Jeune Chambre internationale de Genève pour stimuler l’émergence d’idées en matière de développement durable. Il est géré par une association dont les membres fondateurs principaux sont la Ville de Genève, la FER Genève, les SIG, entre autres.

L’édition 2018 a été remportée par La Corde à Linge, qui propose une lessive genevoise 100% biodégradable. La deuxième place est revenue au projet Levain, soit la vente de pains artisanaux au levain naturel produits par le lauréat. Un projet de culture de pleurotes à partir de drêches bios de la brasserie L’Apaisée a complété le podium. (24 heures)