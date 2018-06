Signe des temps, «Le Matin» passe en numérique

Les craintes étaient là depuis le début d’année. Elles se sont confirmées jeudi: «Le Matin» devient une marque 100% numérique», déclare le groupe Tamedia, éditeur de «24 heures», la «Tribune de Genève», «Le Matin», «Le Matin Dimanche» ou de «Bilan» en Suisse romande. La parution du quotidien orange, dans sa version papier, prendra fin le 21 juillet prochain, soit juste après le Paléo Festival, dont «Le Matin» est partenaire, et du Mondial de football. Il deviendra ainsi le premier quotidien suisse à faire le pas du tout numérique. Le directeur général de Tamedia, Christoph Tonini, s’en explique: «Malgré les études entreprises pour trouver une solution permettant le maintien de l’offre imprimée du «Matin», aucune piste durable n’a pu être dégagée». Cela dit, ce transfert sur le digital ne concerne en rien «Le Matin Dimanche» qui reste, lui, accessible dans sa version imprimée.

Selon l’éditeur sis à Zurich, «cette décision devrait impacter au maximum 41 personnes», soit vingt-quatre journalistes et dix-sept salariés de la structure Tamedia Editorial Services (TES) qui comprend notamment les metteurs en pages, les correcteurs ou les photographes. Seule une quinzaine de personnes subsistera dès cet été, qui travaillera en étroite collaboration avec la division Sport-Center du groupe – qui regroupe déjà tous les journalistes sportifs des titres romands de Tamedia –, le service Newsexpress, actif sur la Toile, ainsi qu’avec le réseau du quotidien gratuit «20 minutes».

Chute des recettes

Après la disparition de «La Suisse» en 1993, c’est ainsi le second quotidien populaire romand, dont se saisissaient les lecteurs dès potron-minet au café, qui disparaît, physiquement du moins. Cette dernière décennie, et plus particulièrement depuis un an, la crise structurelle de la presse aura vu la suppression, par fusion, du «Journal de Genève», puis du magazine «L’Hebdo» et d’une énième restructuration drastique au «Temps», ces deux médias étant détenus par l’autre grand éditeur helvétique, le groupe Ringier Axel Springer.

Et pour cause. Depuis plus de dix ans, les rentrées publicitaires, qui représentaient encore au tournant des années 2000 entre 60% et 80% du chiffre d’affaires des médias imprimés, n’ont cessé de s’éroder, pour partie au profit des plateformes Internet. Ces dernières sont ainsi passées largement au-dessous des 50%, voire frisent aujourd’hui, et à l’instar, par exemple, du «New York Times», les 20%. Or, ni les ventes au numéro ni les abandonnements ne sont parvenus à combler ce manque à gagner. Pour preuve. Selon les données fournies par Tamedia, «Le Matin» connaît des pertes d’exploitation depuis plus de vingt ans. Ainsi, en 2017, la marque a perdu 6,3 millions de francs et près de 34 millions au cours des décennies.» Le magazine «L’Hebdo», fermé l’an dernier par Ringier, affichait, quant à lui, des pertes annuelles de plusieurs millions de francs depuis quinze ans. Enfin, les autres titres survivants de Suisse romande connaissent au mieux une stabilisation à très bas niveau de leurs revenus, voire sont, eux aussi, au-dessous de la ligne de flottaison.

Au sein des syndicats Impressum et Syndicom et des rédactions romandes de Tamedia, la résistance s’est renforcée jeudi. «Nous avons pu obtenir, pour vendredi matin, une séance urgente de l’Office cantonal vaudois de conciliation, nous déclare Dominique Diserens, secrétaire centrale d’Impressum. Nous avions saisi cette instance en mars dernier déjà pour exiger le maintien de la version imprimée du «Matin» et le gel des licenciements.» Enfin, les deux présidents des Conseils d’État vaudois et genevois, Nuria Gorrite et Pierre Maudet, sont intervenus, jeudi matin, auprès de la direction du groupe zurichois: «Tamedia, société qui fait des bénéfices, tire la prise d’un titre populaire. C’est une nouvelle coupe dans l’identité romande», affirment-ils.