Six mineurs d'un foyer interpellés pour vols

Mardi, peu avant 6 heures, la police cantonale est intervenue dans le foyer ORS de Grolley dans le cadre d’une enquête portant sur plusieurs dizaines d’infractions au patrimoine, ainsi que des infractions à la LStup.

Six mineurs ont été interpellés lors de cette opération, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise. Il s’agit de jeunes hommes, âgés entre 15 et 17 ans. Ils sont fortement suspectés d’être les auteurs de nombreux vols, ainsi que de recel. Les investigations, menées depuis le mois de novembre 2017, concernent plus de 40 plaintes déposées pour différents vols, tels que des vols à l’étalage ou des vols dans les véhicules.

Gros butins

Ces vols ont principalement été perpétrés dans les communes aux alentours du foyer, notamment plusieurs vols dans des véhicules entre les mois de décembre 2017 et janvier 2018. L’enquête porte également sur des vols perpétrés dans plusieurs autres villes de Suisse romande. Le montant total des butins, constitués principalement de vêtements ou d’appareils électroniques, s’élève à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Suite à leur interpellation, les six individus ont été placés en arrestation provisoire. Par la suite, quatre d’entre eux ont été déférés devant le Juge des mineurs qui a ordonné une mise en détention provisoire. Ils seront dénoncés auprès des autorités compétentes. La Police cantonale souligne l’excellente collaboration qui est entretenue avec les différents foyers ORS, qui a notamment contribué au bon déroulement de cette intervention. (comm/nxp)