Ski: le Magic Pass perd Crans-Montana

La société de remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona (CMA) quittera l'abonnement de ski Magic Pass à la fin de la saison d'hiver, a annoncé lundi son directeur Maxime Cottet. Ce sésame qui réunit plus de 30 stations romandes «ne répondait pas à nos attentes».

«Nos propositions de modifications de l'offre n'ont pas été entendues, aujourd'hui nous ne renouvellerons donc pas le contrat qui nous lie au Magic Pass jusqu'à fin avril 2020», explique le directeur de CMA lors d'un entretien avec «Le Temps» publié lundi. Crans-Montana-Aminona est le plus grand des domaines skiables du forfait et génère environ un quart de son chiffre d'affaires.

CMA voulaient notamment interdire aux détenteurs du Magic Pass d'accéder à leurs pistes aux heures de pointe. La station du Haut-Plateau souhaitait obtenir la création d'un Magic Pass Premium pour lequel les clients auraient du payer un supplément pour profiter du domaine skiable. Mais les autres membres de la coopérative ont refusé à l'unanimité lors de leur assemblée générale le 24 septembre.

«Pourtant elles n'avaient rien à perdre, puisque cela ne changeait rien pour elles, et nous, nous avions tout à y gagner», estime Maxime Cottet. A la suite de ce refus, CMA avait demandé fin septembre un délai de réflexion de deux mois à l'administration du Magic Pass. La société valaisanne avait obtenu quinze jours de préavis, soit jusqu'au 15 octobre.

Formule de répartition

Si le directeur reconnaît que le sésame lancé en 2017 a revigoré l'industrie du ski et permis d'attirer une nouvelle clientèle à Crans-Montana, il estime aussi que ses clients traditionnels souffrent de la nuisance en période de forte affluence. Maxime Cottet note aussi que la règle de répartition «pénalise nos recettes».

La formule de répartition des rentrées du Magic Pass entre les stations est gardée secrète. Il existe une base commune. Une partie varie en fonction de la fréquentation de la station. Avant cet abonnement, «notre chiffre d'affaires évoluait entre 15 et 25 millions par année.

Le Magic Pass a permis de réduire cette volatilité du revenu, mais a plafonné à 21 millions nos recettes, alors que notre seuil de rentabilité est à 23 millions», explique le directeur. Et de conclure que «cette garantie de revenu minimum nous coûte vraiment trop cher.»

En été comme en hiver

Fin janvier, CMA avait déjà menacé de quitter le Magic Pass si le produit n'était pas réaménagé. Les deux parties avaient finalement annoncé en février poursuivre leur collaboration pour les trois éditions à venir, soit jusqu'en 2022.

L'abonnement Magic Pass est valable été comme hiver. Il réunit plus de 30 stations dans les cantons du Valais, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura et coûte jusqu'au 11 novembre 549 francs, selon son site internet. Saas Fee (VS), Leukerbad (VS) et Les Prés-d'Orvin dans le Jura bernois sont les nouveaux venus en 2019. (ats/nxp)