Sous enquête pour avoir tenté de récupérer leur argent en douce

Un financier déchu, des clients plumés et pressés de se refaire et un diplomate se retrouvent dans le collimateur de la justice genevoise. Depuis une dizaine d’années, le Ministère public enquête sur de colossales pertes financières survenues entre 2005 et 2007.

Au cœur de cette affaire tentaculaire ayant mobilisé sept magistrats: des dizaines de millions de francs d’investissements immobiliers effectués aussi bien sur les bords du Léman que sur des parcelles tropicales au Costa Rica, en passant par des collines de garrigue au Monténégro. À ce jour, une vingtaine d’investisseurs, qui disent avoir été trompés, ont porté plainte. À l’origine de ces placements, le financier H. et L., son subordonné, actifs à Genève, se sont retrouvés suspectés d’abus de confiance, voire d’escroquerie.

Selon nos renseignements, L. vient de recevoir une ordonnance de classement. Le procureur, qui s’est rendu au Costa Rica l’an dernier, a en effet conclu que le prévenu avait bel et bien investi les quelque 22 millions de dollars confiés par les plaignants.

Pour en avoir le cœur net, le procureur a visité l’an dernier «les terrains concernés et s’est assuré de leur existence, de leur emplacement et de leur viabilité », précise l’ordonnance que nous avons consultée. Le magistrat a même relevé que les lots achetés par L. avaient de la valeur, étaient bien placés, pouvaient être développés, vendus et construits et étaient en grande partie entretenus depuis des années.

Arrêté deux fois

Le cas de H. est moins réjouissant. La «Tribune de Genève» a appris que l’homme, qui avait purgé trois mois de prison préventive en 2009, a été arrêté une deuxième fois à la fin de l’an dernier. Il a été placé six semaines en détention provisoire. Il aurait aidé des anciens clients, lésés dans sa banqueroute, à récupérer leur dû hors du cadre strict de la procédure de faillite (200 millions de créances exigées à ce jour).

Deux clients prévenus

Il reste poursuivi par ailleurs pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment. À l’époque, il a été d’emblée soupçonné d’avoir injecté, dans sa fiduciaire et non dans les placements, des millions de francs confiés par ses investisseurs. Lors de sa première interpellation, H. a expliqué avoir besoin de temps pour rembourser les plaignants. Mais il a fait faillite et ses deux entreprises ont également coulé. Par conséquent, bien des plaignants attendent toujours de revoir leur argent.

Dernier coup de théâtre: deux clients ayant perdu des plumes dans la débâcle de H. se retrouvent également prévenus depuis cette année. Selon une source proche du dossier, ils auraient fait des démarches en catimini «pour récupérer leurs billes à l’étranger en violation des règles de la faillite, tentant de s’approprier sans aucun droit les fameux terrains, avec la complicité de H.»

Me Sandro Vecchio défend l’un des deux nouveaux prévenus: «Mon client a toujours estimé de bonne foi que les actifs en question ne font pas partie de la masse en faillite. Il a d’ailleurs perdu des dizaines de millions dans cette affaire. Il réserve ses autres commentaires pour la justice.»

Les défenseurs de H., Mes Guerric Canonica et Bettina Aciman, affirment que leur client «escompte que l’instruction du dossier s’achève prochainement, afin de pouvoir tourner la page après plus de dix ans de procédure».

Diplomate belge

Un quatrième prévenu reste poursuivi dans cet immense gâchis financier. Il s’agit d’un diplomate belge suspecté d’avoir pris part aux présumées infractions au Monténégro. L’homme est défendu aujourd’hui par Me Simon Ntah: «Mon client a toujours agi de parfaite bonne foi en se fiant aux différents intervenants. Il escompte que la justice lui en donnera acte prochainement.»

L., qui n’a pas fait de séjour préventif derrière les barreaux, revient de loin. Il était suspecté à l’époque «d’avoir utilisé les montants confiés à d’autres fins ou alors dans des investissements peu fiables et sérieux».

Interrogé en 2012, l’homme, défendu par Me Nicola Meier, avait d’emblée «chargé» H.: responsable notamment des projets en Amérique centrale, L. dit n’avoir été informé par son supérieur de ses problèmes de trésorerie que fin 2008.

Courant 2009, les relations des deux hommes se sont détériorées et L. a poursuivi de son côté ses projets immobiliers au Costa Rica. «Après dix ans de procédure, L. est enfin blanchi, salue son avocat, Me Nicola Meier. Il n’a jamais douté de l’issue de cette procédure le concernant, même si le chemin fut long. Débarrassé de toutes ces accusations, il entend continuer à œuvrer, aux côtés des autres victimes de cette affaire, à la récupération des avoirs que certains tentent encore de dissimuler ou de s’approprier sans vergogne.»