Succès de la plateforme de soutien aux commerçants

Vaud Bonne nouvelle pour les petits commerçants vaudois. Ils ne devront s'acquitter que de 25% de leur loyer des mois de mai et juin. Plus...

Coronavirus De nombreux commerces et entreprises sont fermés en Suisse jusqu'au 27 avril au moins. Beaucoup essuient des pertes sèches et les mesures de soutien sont jugées insuffisantes. Plus...