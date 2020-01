Sursis pour la militante mapuche

«Selon le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT), le renvoi de Madame Flor Calfunao Paillalef constituerait une violation par la Suisse de la Convention contre la torture», nous a récemment indiqué par courriel l'étude Libertas Avocats, qui défend cette représentante bénévole du peuple mapuche auprès de l’ONU. Les Mapuches, littéralement «peuple de la terre», sont les communautés aborigènes de la zone centre-sud du Chili et de l’Argentine.

Le CAT demande ainsi à la Suisse de reconsidérer la demande d’asile de Madame Calfunao Paillalef. «Dans le contexte personnel et familial de la requérante, il est raisonnable de penser qu’un renvoi au Chili l’exposerait à des actes de torture ou autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants», motive le Comité contre la torture des Nations Unies, dans sa décision datée du 5 décembre. Avocat de la militante, Me Pierre Bayenet se dit «extrêmement soulagé et heureux que Flor Calfunao puisse rester en sécurité en Suisse. Cette décision importante montre que la Suisse doit être plus prudente avant de rejeter la demande d’asile de personnes dont la famille a été torturée.»

Cela fait plus de dix ans que la militante mapuche a déposé sa première demande d’asile en Suisse! Nous avions médiatisé son histoire au printemps 2017: Flor Calfunao Paillalef venait de recevoir du Secrétariat d’État aux migrations une décision qui la sommait de quitter le territoire suisse.

Retrouver son récit: Militante mapuche menacée d'expulsion

Son avocat d’alors, Nils de Dardel, avait recouru contre ce renvoi et obtenu un effet suspensif pour sa cliente. Il espérait dans la foulée pouvoir décrocher l’asile politique.

À l’époque, la militante se déclarait prête à se battre jusqu’au bout pour y parvenir. Il faut dire que Flor Calfunao Paillalef a vu se multiplier les procédures de renvoi à son encontre.

Mère d’une fille et grand-mère d’un petit garçon, tous deux restés au pays, cette femme de 58 ans s’est installée à Genève en 1996. Elle mène, sur le plan international, des activités pour la défense et la promotion des droits du peuple mapuche. Elle est active auprès des différents organes des Nations Unies et participe aux sessions du Conseil des droits de l’homme. Elle souhaite rester à Genève pour «continuer à dénoncer la politique d’extermination subie par son peuple». Une politique destinée à chasser ces Indiens d’origine de leurs terres ancestrales, où ils vivent depuis des siècles.