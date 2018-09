Tabassées, les victimes racontent leur agression

La police française tient enfin trois suspects dans l’affaire des cinq jeunes femmes tabassées le 8 août au petit jour à la sortie du Petit Palace, en Vieille-Ville. Cette information, révélée mardi par «Le Dauphiné libéré», met fin à la polémique portant sur la prétendue lenteur de la police de Haute-Savoie. En fait, les enquêteurs avaient déjà identifié les trois prévenus ainsi que trois autres personnes qui les accompagnaient ce soir-là.

Mais une bonne partie des suspects avaient visiblement disparu dans la nature, au lendemain des faits et de la parution de l’affaire dans les médias. Des filatures et probablement des écoutes téléphoniques ont permis aux inspecteurs français de mettre la main sur ce trio qui devrait être mis en examen. Deux des personnes interpellées sont déjà défavorablement connues de la police en France. Selon nos informations, elles devraient être désormais poursuivies pour tentative de meurtre et violences aggravées.

Elle ne se souvient de rien

La «Tribune de Genève» est aujourd’hui en mesure de livrer les premiers éléments de l’enquête gérée par la justice française avec le concours des policiers genevois. Ainsi, trois des femmes tabassées ont témoigné à la fin du mois dernier dans les locaux de la police d’Annecy.

La quatrième victime, qui est tombée dans le coma après avoir été rouée de coups, a été auditionnée vendredi par un officier de la police judiciaire locale. Mais la malheureuse ne se souvient de rien en raison des lésions subies à la tête.

Elle et trois autres victimes sont défendues par le pénaliste genevois Me Robert Assaël. À ce stade, elles ont décrit aux enquêteurs les violences exercées par les malfrats, sans parvenir à dire combien ils étaient. Les jeunes femmes, nées entre 1985 et 1996, et travaillant à Genève, ont chacune reçu des coups de pied et de poing. Tout cela pour avoir tenté de venir en aide à une victime, qu’elles ne connaissaient pas, mais qui était de sortie, comme elles, au dancing cette nuit-là. Certaines estiment que les agresseurs devaient être «chargés», soit alcoolisés, soit drogués.

Les auditions des victimes permettent aujourd’hui de reconstituer, pour la première fois, les faits de manière précise et chronologique. On apprend notamment que quatre d’entre elles se connaissent. Elles travaillent ensemble dans un restaurant de la place.

Un homme au t-shirt jaune

À la fermeture de l’établissement, ce soir-là, ces jeunes femmes boivent quelques verres ensemble sur la plaine de Plainpalais avant de décider d’aller danser à 3 h du matin. Elles optent rapidement pour Le Petit Palace et s’y rendent en voiture. C’est la conductrice du véhicule qui tombera deux heures plus tard dans la coma. Peu après 3 h , elles entrent dans la boîte de nuit, qu’elles fréquentent, pour la plupart d’entre elles, régulièrement. Il y a beaucoup de monde pour un jour de semaine. L’une d’elles se fait aborder par un client qui porte un bras en écharpe. Il lui propose à boire, elle refuse et s’en va danser avec ses amies.

Plus tard, sur la piste de danse, un autre homme, vêtu d’un t-shirt jaune, lui fait des avances. Elle éconduit, là encore, cet homme maigre aux cheveux noirs. Entre 4 et 5 h du matin, les copines sortent du dancing, prêtes à rentrer chez elles dans la même voiture. Elles empruntent les escaliers qui descendent en direction des Rues-Basses. Elles voient alors, en bas des marches, une femme rudoyée par un homme. Il la pousse et la roue de coups de pied et de poing. Sa tête rebondit sur les escaliers.

Les filles hurlent sur l’agresseur et l’insultent en lui demandant d’arrêter. Puis surgissent de nulle part d’autres malfrats, qui s’en prennent au groupe d’amies. Les coups pleuvent. Une des filles évoque la présence de l’homme au t-shirt jaune avec une tête de mort dessus. Il lui semble que l’homme avec un bras en écharpe était de la partie.

Soudain, une des quatre amies crie. Un râle déchirant. Avant de perdre connaissance. Trois Kosovars interviennent et parviennent à mettre en fuite les malfrats.

Lumière dans les yeux

Mais la victime, qui devait ramener ses amies en voiture, ne retrouve pas ses esprits. Elle est dans un état grave. Une de ses amies, malgré la douleur intense due aux coups reçus au visage et à une main, tente de lui passer de l’eau sur le front. Pour la réveiller. Un client lui met la lumière de son téléphone dans les yeux pour voir si elle réagit. Rien. Un peu plus tard, la police et les ambulances prennent en charge les victimes.

Après être sortie de son coma près d’une semaine plus tard, la victime ne se souvient de rien. Une amnésie qui persiste, à en croire son audition la semaine dernière en France. Elle parvient simplement à se rappeler du fait qu’elle a travaillé cette nuit et qu’elle a bu quelques verres avec ses copines sur la plaine Plainpalais. Suivie médicalement, elle souffre aujourd’hui de graves problèmes de santé. Elle n’a toujours pas pu reprendre son travail. (24 heures)