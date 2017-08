Trois Français arrêtés après le braquage d'un horloger à Genève

«A la suite du vol à main armée commis le 8 août chez un horloger du centre-ville de Genève, l'enquête de la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire genevoise a permis de retrouver la trace du butin», annonce ce lundi le Ministère public.

Deux personnes avaient entravé deux employés de cette boutique de luxe en Vieille-Ville. Les malfrats s'étaient emparés de pièces exceptionnelles valant plusieurs dizaines de milliers de francs chacune, selon nos informations. Ils avaient pu prendre la fuite malgré un important dispositif policier.

Les enquêteurs et le procureur chargé de la procédure, Gregory Orci, ont visiblement employé les grands moyens pour les retrouver. «Une intense coopération entre les Ministères publics et services de police genevois, belges et français a permis la mise en oeuvre d'une opération de police à Anvers, le dimanche 13 août 2017. A son issue, trois individus de nationalité française ont été arrêtés et toutes les montres dérobées, soit 65 pièces, retrouvées», précise le communiqué du Ministère public.

Une demande d'extradition des suspects va être demandée, «afin de déterminer leur degré d'implication dans le braquage».

(24 heures)