Un Romand sacré champion suisse aux SwissSkills

Nicolas Ettlin, 16 ans, vient de remporter la médaille d’or dans la catégorie Web Design & Development des SwissSkills, une compétition qui a opposé les 900 meilleurs apprentis du pays.

Comment es-tu arrivé aux SwissSkills?

Je trouve le Web design fascinant: le langage informatique, les codes, le côté créatif du Web, le fait que tout le monde puisse voir ton travail. J’ai participé aux championnats régionaux de Romandie que mon école, le Centre de formation professionnelle et technique de Lancy (CFPT), a accueillis en mars. J’ai gagné et j’ai eu une place pour les SwissSkills à Berne.

Comment s’est passé le concours?

Tu arrives à Berne, dans ce hall énorme, et tu es en compétition avec les 24 meilleurs élèves Suisse de Web design. Pendant six heures, on te donne des exercices. Tu ne sais pas trop comment les autres évoluent, tu sais juste les points que tu récoltes au fur et à mesure. C’est stressant. En plus, il y a le public qui passe, qui te regarde. Il faut pouvoir gérer tout ça.

Tu es maintenant champion suisse…

Je savais que j’étais parmi les premiers car les organisateurs m’avaient appelé juste avant la remise des prix. Mais je ne savais pas encore sur quelle marche du podium je serais. Quand ils ont annoncé que j’étais le gagnant, je n’ai pas tout de suite réalisé, j’étais surtout très fatigué après la journée d’épreuve. La patinoire de Berne était pleine de monde, et là j’ai pris conscience de l’importance de l’événement.

Qu’est-ce que tu rapportes de ces SwissSkills?

C’était une super expérience personnelle. Je pense aussi que pour mes futurs employeurs, ça ne peut être que bien. De façon plus générale, je suis content que ce soit un Genevois qui ait gagné. En Suisse romande, on parle très peu des SwissSkills, contrairement à la Suisse alémanique. Là-bas, il y avait tous les jours des articles dans la presse, tout le monde sait ce que c’est, il y a de la publicité dans les rues. Ici, rien. J’ai l’impression que les apprentissages sont mal vus. Même moi, j’étais bon élève au Cycle et certaines personnes étaient surprises que j’en fasse un. Pourtant, on peut tout faire avec un apprentissage. Je vais avoir ma maturité pro à la fin de l’année et si je le veux, il y a des moyens pour rentrer à l’université et faire un bachelor. Si j’avais fait le collège, je n’aurais jamais eu la possibilité d’acquérir autant de connaissances en informatique.

