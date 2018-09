Un arbitre de 5e ligue violemment agressé à Genève

Suite à la violente agression d’un arbitre ce dimanche aux Evaux, l’Union genevoise des arbitres de football (UGAF) vient de lancer un préavis de grève pour tous les matches du week-end prochain. C’est une première.

Coups de poing au visage

Le match opposait le FC Tordoya 1 au FC Satigny 3, pour le compte de la 2e journée de 5e ligue. À un quart d’heure environ de la fin du temps réglementaire, l’arbitre a mis un carton jaune à un joueur de Tordoya, selon nos informations. Puis, après que celui-ci l’a copieusement insulté, il lui a infligé un carton rouge. C’est alors qu’il a reçu des coups de poing au visage et a brièvement perdu connaissance, avant d’être emmené à l’hôpital. La police a dû intervenir et a interpellé les trois joueurs, confirme le Ministère public.

«Il faut que cette violence cesse»

«Notre arbitre a déposé une plainte pénale, précise Skander Chahlaoui, président de l’UGAF. Il y a aujourd’hui un vrai problème de violence sur les terrains genevois, et nous voulons que cela cesse. Plus de 90% de nos membres arbitres ont voté pour la grève qui concernera tous les matches du week-end prochain, des juniors C aux vétérans. Nous sommes désolés pour les clubs et les équipes qui jouent le jeu du fair -play, mais maintenant il faut un message fort afin de faire bouger les choses.»

De son côté, le comité du FC Tordoya indique qu’il a immédiatement exclu du club les trois joueurs incriminés. (24 heures)