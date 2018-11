Un avion présidentiel séquestré à Genève a pu décoller

L'avion présidentiel de la Guinée équatoriale, séquestré à Cointrin depuis un an et demi, a finalement pu décoller ce jeudi. Le Boeing 737 était immobilisé dans le canton depuis le 20 juin 2017, dans le cadre d'une procédure civile lancée par Orange.

Le groupe de télécommunication invoque une créance impayée pour faire saisir l'appareil mais aussi une maison à Cologny appartenant à l'Etat d'Afrique centrale. Le gouvernement de Malabo (la capitale équatoguinéene) doit depuis plusieurs années près de cent millions d'euros à la multinationale française.

Longue procédure en justice



Ces deux saisies ouvrent une procédure compliquée. L Tribunal de première instance du canton commence par révoquer l'ordonnance du séquestre. Mais Orange fait recours, ce qui sera rejeté. La Cour de justice genevoise estime en effet que la créance n'a pas assez de lien avec la Suisse.

Peu importe, selon les juges, que Malabo ait signé avec Orange, à Genève en 2017, un accord pour le remboursement de sa facture et que l’appareil se trouve sur sol helvétique, le fond du litige ne concerne pas la Suisse.

En décembre 2017, Orange fait à nouveau recours, au Tribunal fédéral. Selon ses avocats, la justice s'appuie sur la jurisprudence et non les lois. Commence alors une longue attente.

Les juges de Mon-Repos n'auront finalement pas à se prononcer car Orange et Malabo ont réussi à s'entendre, a appris la «Tribune de Genève». Un accord à l'amiable trouvé avant que le Tribunal fédéral ne rende sa décision. Contactés, les avocats des deux parties n'ont pas souhaité commenter.

Le Boeing, numéro d'immatriculation 3C-EGE, est parti vers 11 heures en direction de Hambourg, où il doit être revu par le groupe Lufthansa Technik. Un jet équato-guinéen a effectué un aller-retour à Genève en début de semaine pour y déposer des pilotes.

Trois instructions liées à la Guinée équatoriale



Ces séquestres n'ont rien à voir avec la procédure pénale, en cours, ouverte par le Ministère public contre le fils du président équatoguinéen et actuel vice-président, Téodorin Obiang, pour blanchiment d'argent en Suisse. Une enquête qui a mené à la saisie de nombreuses voitures de luxe. Les procureurs collaboreraient dans ce cadre avec la justice espagnole, selon le site d'informations judiciaires Gotham City. Un marchand d'armes prévenu pour blanchiment d'argent du pétrole de Guinée équatoriale aurait en effet six comptes bancaires en Suisse.

Cette affaire n'a aucun lien non plus avec une instruction pénale ouverte cet été, contre le petit frère de Téodorin, Justo Obiang, qui a détruit en juillet une voiture de police et blessé des passants en sortant de sa résidence à Anières. Justo Obiang, qui serait malade, a été hospitalisé à Belle-Idée le 24 octobre dernier. (24 heures)