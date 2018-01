Un camion finit sa course dans un jardin

Mardi, vers 7h40, un chauffeur de 59 ans effectuait des travaux de déchargement à l’extérieur de son camion. Suite à une fausse manipulation du conducteur, le véhicule s’est mis en mouvement et a dévalé la route en marche arrière sur une distante de plus de huitante mètres. Lors de la descente ce dernier a traversé un muret et a terminé sa course dans un jardin en contrebas.

Aucun blessé n’est à déplorer. Deux camions-grue ont été nécessaires afin de remettre le camion sur la route. Du produit hydraulique s’est répandu sur une petite surface du jardin. L’intervention des pompiers du centre de renfort de Fribourg a donc été nécessaire afin de neutraliser les hydrocarbures. (comm/nxp)