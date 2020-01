Un camion lui écrase la jambe. Elle est amputée. Le chauffeur est blanchi

La jambe écrasée par un 12 tonnes à la rue de Lyon en 2016, une retraitée, née en 1935, a dû être amputée. Selon nos renseignements, deux ans et demi après le drame, le chauffeur du poids lourd, condamné dans un premier temps pour lésions corporelles graves par négligence, vient d’être acquitté en appel cet hiver.

Aux yeux de la Chambre pénale d’appel et de révision, le comportement du conducteur, défendu par Me Romain Jordan et Annette Micucci, ne peut être constitutif d’une inattention fautive. L’État est donc prié de prendre en charge les coûts de cette procédure ainsi que les frais de défense du prévenu aujourd’hui blanchi (plus de 24 000 francs): «Les circonstances au moment de l’accident n’exigeaient pas un autre comportement que celui adopté.»

Vingt ans de métier

Pour mieux comprendre cette décision, revenons sur le déroulement de ce tragique accident. 10 mai 2016, 12 h 30 dans le quartier des Charmilles. Le chauffeur patiente au feu rouge à la hauteur du numéro 2 de la rue de Lyon. Il se trouve derrière deux voitures et un scooter. Le chauffeur du poids lourd, qui sillonne les routes de Suisse depuis une vingtaine d’années, jette un œil sur sa droite en direction du couloir de bus. Il sait que des deux roues empruntent souvent ce genre de voie et se méfie. Un bus vient de s’arrêter, la victime en sort et emprunte le passage pour piétons.

Pour le camionneur, le feu passe au vert, il regarde tous ses rétroviseurs, dont celui qui lui permet de mieux visualiser ce qui se passe devant lui. L’homme, qui doit obliquer sur la droite en direction de la rue de la Servette, s’avance sur deux mètres à 8 km/h et percute, sans la voir, la piétonne avant de freiner sur un mètre, à 2 km/h.

La jambe de la malheureuse se retrouve sous la roue. Les conséquences sont graves pour la piétonne, qui en perd l’usage. Cette dernière avait refusé d’intervenir dans la procédure et même transmis ses «chaleureuses pensées» au prévenu en première instance, souhaitant son acquittement.

Le chauffeur, qui n’avait absorbé ni alcool, ni drogue ou médicaments, se retrouve dans le collimateur de la justice. Le Ministère public le condamne le 14 août 2018 à une peine pécuniaire avec sursis. L’année suivante, le Tribunal de police va dans le même sens en mars, considérant que le conducteur a été négligent et que le seul danger concret était représenté par les piétons traversant au passage clouté.

La Cour de justice a une autre lecture des faits. Pour elle, le camionneur a fait preuve de toute l’attention requise au vu de la situation, des circonstances et du déroulement rapide de la scène. Pour les juges, la piétonne n’était ni dans son champ de vision ni dans ses miroirs.

Piétonne en attente

D’après les magistrats d’appel, on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être levé de son siège pour vérifier l’avant de son véhicule: «Il n’est pas établi qu’en se levant il aurait vu la piétonne.» Pour la Cour de justice, la présence de ce piéton en attente sur le passage clouté n’était pas prévisible: «On ne peut exiger de lui qu’il consacre l’essentiel de son attention à une hypothétique traversée de piéton alors que le bus n’était plus à son arrêt.»

Le jugement confirme l’hypothèse de l’angle mort, qui rend invisible une personne mesurant, manifestement comme la victime, moins d’ 1 m 72 . Et les juges d’appel de relever la prudence adoptée par le conducteur, qui a vérifié s’il y avait des véhicules sur la voie du bus. Il a démarré lentement au vert et a pu s’arrêter sur 3 mètres, ajoute la Chambre pénale d’appel et de révision. Ce qui démontre que l’homme a été réactif.

«Un accident n’est parfois qu’un... accident, relève la défense du chauffeur. Nous saluons cette décision, qui met un épilogue à une procédure dont personne ne voulait. Comme l’avait dit la piétonne au Tribunal, l’essentiel était que chacune des personnes impliquées dans cet accident puisse rapidement retrouver le chemin de la vie avec sérénité. C’est désormais chose faite et on ne peut que s’en réjouir», concluent les avocats Mes Jordan et Micucci.