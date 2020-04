Un détective privé armé prend des plombiers pour des malfrats

Violation du devoir d’éducation et non-respect de la loi sur les armes (LArm). Derrière le jargon de ces infractions reprochées à un détective privé se cache une histoire rocambolesque.

Selon nos renseignements, en janvier 2019, ce professionnel de la place se trouvait chez lui à Genève avec sa fille de 11 ans. Vers 21h, trois hommes sonnent à sa porte. L’homme qui regarde les silhouettes par le judas se souvient d’avoir eu maille à partir avec des malfrats marseillais par le passé et reste prudent. Vu l’heure insolite et le nombre de personnes derrière la porte, il craint pour son foyer.

Un gros malentendu

Tireur chevronné et collectionneur d’armes, il en possède plus d’une dizaine à son domicile, l’homme se munit d’un pistolet chargé qu’il tient cependant le long du corps en ouvrant la porte. Gros malentendu: il s’agit simplement d’honnêtes ouvriers, mandatés par la régie pour traquer une subite fuite d’eau dans l’immeuble. Ces plombiers, qui n’ont pas été menacés, parlent de l’épisode à leur hiérarchie.

Une heure plus tard, la police déboule chez le détective. Son avocat, Me Pascal Junod, précise qu’ «un inspecteur lui a téléphoné en lui disant que des collègues se trouvaient derrière sa porte et qu’il fallait leur ouvrir.» Selon l’avocat, les «collègues» sont en fait un véritable commando en tenue anti-émeute. Le locataire doit se soumettre à une perquisition.

Enquête pénale

Du jour au lendemain, il se retrouve sous enquête pénale, notamment parce que certaines de ses armes n’étaient pas sous clé ou entreposées selon les exigences de la LArm. L’une se trouvait sur le mur, d’autres étaient posées à même le sol. «Mon client faisait du rangement. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir séparé certaines armes de leurs munitions.»

Mais ce n’est pas tout. Le fait d’avoir laissé cet arsenal à portée de sa fille lui vaut d’être suspecté de violation du devoir d’assistance ou d’éducation: «C’est absurde, poursuit Me Junod. Sa fille l’accompagne quand il va faire du tir, tireuse elle-même et parfaitement au fait des règles de sécurité».

«Mon client se retrouve maintenant sur la paille»

Quoi qu’il en soit, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) lui retire le droit d’exercer son métier de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux. «Mon client se retrouve maintenant sur la paille, déplore Me Pascal Junod. Il ne peut plus exercer son métier qu’il pratique depuis bientôt 30 ans. Pire, l’État lui a refusé l’an dernier un certificat de bonne vie et mœurs à cause de l’enquête pénale pesant sur lui. C’est une violation de la présomption d’innocence et il a besoin de ce genre de document pour travailler.»

Comme le relève un arrêt récent des juges de la Chambre administrative, le détective a fini par renoncer à contester en justice le retrait de son autorisation d’exercer son métier. «Sur ce plan, il a malheureusement décidé de jeter l’éponge et de tirer un trait sur sa profession.»

Concernant le volet pénal, en revanche, le prévenu espère un classement : «Il fait les frais d’un contexte tendu lorsqu’on parle d’armes à feu, surtout avec la soumission aux nouvelles directives européennes qui visent ni plus ni moins qu’à désarmer le citoyen».

Grenade et arsenic

À noter que lors de la perquisition, les inspecteurs genevois ont retrouvé, sur un bureau, une grenade à main démilitarisée et transformée en presse-papiers ainsi qu’un kilo… d’arsenic dans son coffre.

Cette saisie n’a pas donné lieu à une mise en prévention mais elle interpelle: «Il y a longtemps, une de ses clientes avait retrouvé cela devant chez elle, poursuit Me Junod. Elle lui avait confié ce produit le temps de régler des problèmes personnels et ne l’a jamais récupéré. Le prévenu avait oublié son existence…»