Un élève atteint de tuberculose en Valais

Un élève atteint de tuberculose pulmonaire a été hospitalisé en Valais il y a environ deux semaines. Actuellement, il se porte bien. Son entourage va subir un test sanguin préventif.

«En Valais, on recense dix à quinze cas de tuberculose par année et 600 cas environ en Suisse. Le nombre de cas est stable, voire en régression sur les années », a indiqué à Keystone-ATS le professeur Pierre-Olivier Bridevaux, membre du comité de la Ligue pulmonaire valaisanne, revenant sur une information diffusée vendredi dans le Nouvelliste.

Comme à chaque fois lors d'un cas déclaré de tuberculose, les autorités sanitaires ont mené une enquête d'entourage. Les personnes identifiées, dont une soixantaine de camarades du jeune en question, seront prochainement dépistées à l'Institut central des hôpitaux valaisans à Sion.

Grâce à des ossements humains découverts sur le site archéologique de Courroux (JU), des chercheurs de l'université de Berne ont pu prouver en 2016 que la tuberculose était déjà présente en Suisse au Haut Moyen Âge. Actuellement, la maladie touche essentiellement des jeunes adultes d'origine étrangère et des personnes de plus de 70 ans réactivant l'infection contractée lorsqu'ils étaient plus jeunes. (ats/nxp)