Un expert pointe «un déclenchement d'avalanche» très complexe

Les images et les premiers constats sur place peinent à expliquer comment, mardi après-midi, une avalanche d'une telle ampleur a pu se déclencher et atteindre le domaine skiable de Crans-Montana. Premier élément, on distingue très nettement des traces d’éboulis sur les flancs sommitaux du Tubang, à environ 2750 mètres d’altitude. La piste passe 600 mètres en contrebas. A cet endroit, la pente est supérieure à 45 degrés, soit extrêmement raide. Environ 60 à 70 mètres plus bas, c’est une cassure, typique d’une avalanche de plaque, qu’on voit se dessiner.

Spécialiste des avalanches et nivologue, Robert Bolognesi a mené des observations sur place. Il confirme cette lecture, tout en précisant qu’il ne s’agit encore que d’une hypothèse. «Je n’ai pu faire de mesures directement sur le lieu de l’avalanche, mais il semble assez clair que de la roche ou une petite plaque de neige s'est décrochée de la paroi et a engendré une plus grosse rupture de plaque.» Par «petite plaque de neige», il précise que cela peut représenter plusieurs dizaines de tonnes de pression, soit bien plus que de la dynamite.

«Cela expliquerait aussi pourquoi les tirs qui ont été réalisés après le déclenchement de cette avalanche pour sécuriser les lieux du sauvetage n’ont rien donné. Si la pente était très instable, d’autres coulées seraient descendues», ajoute l’expert valaisan. Des minages préventifs n’avaient pas donné plus de résultats.

Neige lourde et compacte

Autre théorie qui ne se vérifie pas, l’avalanche n’a pas la forme d’une reptation, c’est-à-dire d’une cassure typique visible au printemps sur les pentes exposées au sud. Appelées aussi «gueules de baleine», elles se caractérisent par un décrochement de la neige jusqu’au terrain. «Souvent, elles s’ouvrent aussi plus lentement, ce qui les rend plus faciles à détecter. Ici, on voit qu’il reste de la neige au sol.»

Reste que la coulée, et les images sur la piste le confirment, se compose bel et bien de neige lourde et compacte, caractéristique des avalanches de printemps. Avec la pente, plus de 30° quasiment jusqu’à la piste, elle a pu prendre beaucoup de vitesse et emporter une grande quantité de neige sur cette face exposée plein sud.

Par contre, Robert Bolognesi appelle à ne pas se laisser piéger par le nuage qu’on voit arriver sur la piste, plutôt caractéristique des avalanches de poudreuse. «Ce n’est pas ici une forme gazeuse de la coulée, mais plutôt un nuage de neige créé par la vitesse et la pente. L’avalanche en tant que telle arrive après.» Pour Robert Bolognesi, ce sont là autant d’indices de l’imprévisibilité de cet événement. Mais il le rappelle, l’enquête vient tout juste de débuter et d'autres hypothèses restent ouvertes. (24 heures)