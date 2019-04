Un homme agressé par quatre jeunes

Vendredi, peu après 23h10, la police cantonale bernoise a été informée qu'une personne a été agressé par quatre personnes et menacé avec une arme à Saint-Imier. Selon les éléments actuels, l'homme marchait sur la rue de la Malathe, lorsqu'à la hauteur de la maison n° 8, il a été agressé par quatre inconnus. L'un des auteurs le retenait. La victime a ensuite réussi à s'extirper et à prendre la fuite. L'homme n'a pas été blessé, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

Selon les déclarations, les quatre auteurs seraient âgés d'environ 16 ans, de couleur de peau claire et se sont adressés en français à la victime. L'un des hommes mesure au moins 1,85 m et portait des lunettes de soleil, un pull blanc et une écharpe de couleur au moment des faits.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et cherche des témoins. Les personnes ayant observé l'incident ou pouvant donner des informations sur les auteurs sont priées de composer le +41 32 344 51 11.

Saint-Imier / appel à témoins: Un homme agressé par des inconnushttps://t.co/hyhq40SlZ2 — Police bernoise (@PoliceBerne) April 6, 2019

(comm/nxp)