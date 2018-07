Un incendie au Locle fait un blessé grave

Un incendie s'est produit dans la nuit de lundi à mardi au Locle (NE) au rez-de-chaussée dans la cage d'escalier d'un immeuble de la rue Daniel-Jeanrichard. Quatre personnes ont été intoxiquées par des fumées, dont une grièvement.

L'immeuble a été évacué et les pompiers, alarmés vers 01h00, ont rapidement maîtrisé le sinistre. Toutefois, le bâtiment a subi des dommages en raison du fort dégagement de fumée, indique mardi la police cantonale neuchâteloise.

Cinq habitants de l'immeuble étaient présents au moment de l'incendie. Une personne, retrouvée inconsciente, a été héliportée aux Hôpitaux universitaires de Genève. Une femme et son enfant en bas âge, ainsi qu'un homme, ont été acheminés respectivement aux hôpitaux de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds pour y subir des contrôles.

Le dispositif d'intervention était composé de huit pompiers avec cinq véhicules, de trois ambulances avec sept personnes, et de huit agents de la police neuchâteloise. Une instruction a été ouverte par la procureure de permanence et la police neuchâteloise afin d'établir la cause et les circonstances exactes de ce sinistre, peut-on lire dans le communiqué.

