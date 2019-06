Un malfrat moustachu et son complice recherchés

Un brigandage a été commis à la boulangerie/tea-room Zenhäusern à Conthey, dimanche. Les auteurs sont toujours en fuite, communique la police valaisanne.

Peu après l’heure de fermeture, 2 inconnus ont contraint une employée à leur remettre du numéraire. La victime n’a pas été blessée physiquement.

Un important dispositif de recherches a immédiatement été mis en place par la Police cantonale avec ses partenaires.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public.

Appel à témoins : La Police cantonale prie toute personne pouvant apporter des renseignements de contacter la centrale d’engagement au 027 326 56 56.

Signalement des auteurs : Homme, blanc, 170-175 cm, 27-35 ans, yeux clairs, corpulence mince, cheveux et moustache blond/châtain, Homme, blanc, 170-175 cm, 22-25 ans, corpulence mince, cheveux châtains.

Les deux hommes étaient vêtus d’un ensemble deux pièces (genre tenue de travail) bleues foncées et grises, soit d’un pantalon bleu ou gris foncé et d’une veste grise sur le devant et bleue au niveau des manches. Portaient également un haut à capuche et un bandana foncé, sans motif ou inscription. ()