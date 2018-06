Un motard grièvement blessé à Saxon

Un motard argovien a été grièvement blessé mardi en début de soirée à Saxon (VS). L'homme âgé de 39 ans est entré en collision à un carrefour avec une voiture.

La collision est intervenue avec le flanc du véhicule, a indiqué mercredi la police cantonale. Grièvement blessé, le motard a été pris en charge et transporté par ambulance à l'hôpital de Sion, non sans avoir reçu des premiers soins par un samaritain et des automobilistes se trouvant sur les lieux ainsi que des agents intervenants.

Une enquête a été ouverte. (ats/nxp)