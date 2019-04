Un nouvel hélicoptère et un drone pour la Rega

La Rega en Suisse romande se dote d'un nouvel hélicoptère. L'appareil, un H145 d'Airbus, sera dévoilé au grand public le 11 mai, à l'aéroport de Blécherette. Pour les recherches de personnes en détresse, la Rega a aussi développé son propre drone.

Le nouvel hélicoptère bimoteur de la Rega réunit les meilleures techniques aéronautiques. Il est notamment doté d'une précision extrême en maintien stationnaire. Cette fonctionnalité est très utile pour les missions de treuillage, a indiqué vendredi la Rega-base de Lausanne.

Autre avantage, il est moins bruyant que son prédécesseur, l'EC145 d'Airbus. L'habitacle a aussi été repensé pour le pilote, le sauveteur et le médecin.

Une nouvelle flotte pour 60 millions

Les cinq bases de plaine de la Rega, Berne, Bâle, Dübendorf, Lausanne et St-Gall, acquerront l'appareil d'ici juin. Le renouvellement de la flotte s'élève à 60 millions de francs. Quant aux sept bases de montagne, elles continueront de voler avec l'hélicoptère Da Vinci, du groupe italien Leonardo.

La Rega a aussi mis au point son propre drone, depuis un an et demi. Ses avantages: il pourra voler de manière autonome dans de vastes zones de recherche. Il sera utilisé pour les recherches de personnes par les airs. Un opérateur et un pilote devront suivre le drone depuis un véhicule au sol. (ats/nxp)