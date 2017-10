Un passager embarque à bord du mauvais avion

La destination était pourtant la bonne. Dimanche matin, un passager à destination de Lisbonne s’est retrouvé dans le mauvais avion. Il s’est rendu compte de son erreur une fois assis dans l’appareil, et a été débarqué avant le décollage. Comment un tel raté a-t-il pu se produire à l’aéroport de Genève?

Au lieu de se diriger vers le vol de la compagnie TAP Portugal, comme l’exigeait son billet, le passager, désorienté et stressé, est passé sous des barrières pour rejoindre en vitesse des voyageurs EasyJet à proximité, eux aussi dans l’attente d’un vol pour la capitale portugaise, pensant être au bon endroit.

Un employé de Swissport, la compagnie chargée de l’assistance au sol, explique ce qu'il s’est produit dans le satellite 20 de Cointrin: «Ces personnes se trouvaient regroupées derrière des barrières Tensa, car leurs cartes d’embarquement avaient déjà été vérifiées, pour prendre de l’avance, avant qu’ils ne montent dans l’appareil. Il n’y a plus ensuite de contrôle obligatoire des billets ou de l’identité des passagers, notamment au moment de monter à bord de l’appareil.» Libre donc à la compagnie de faire ou non une dernière vérification.

«La faute à pas de chance»

Très surpris par cet incident, Bertrand Staempfli, chef du service communication de Genève Aéroport, semblait dans un premier temps ignorer qu’une procédure de préenregistrement existait chez EasyJet Genève, avant de confirmer cette information, ainsi que l’erreur d’embarquement.

Le préenregistrement est pourtant courant chez la compagnie aérienne low cost: «C’est un dispositif éprouvé depuis de nombreuses années dans notre réseau et à Genève Aéroport, où il est appliqué dans la majorité des portes d’embarquement, assure par écrit la compagnie. Il permet un embarquement dans les meilleurs délais et, par conséquent, une meilleure gestion de la ponctualité de nos opérations.»

Optimiser le temps, certes, mais les passagers préembarqués ne disposent pas d’une infrastructure spécifique pour être accueillis dans cette zone de l’aéroport. Un autre agent au sol déplore cette gestion et commente la scène quotidienne: «Les passagers confinés derrières des barrières dans le hall du satellite font penser à des moutons dans leur enclos.»

Bertrand Staempfli relativise l’erreur d’embarquement, qu’il qualifie de «faute à pas de chance, car les deux vols pour Lisbonne se trouvaient côte à côte». Mais le porte-parole insiste: «Il n’y avait pas, dimanche, de risque du point de vue de la sécurité, puisque le passager en question était déjà passé de la zone sale à la zone propre», selon le jargon aéroportuaire – entendez qu’il s’était déjà astreint au contrôle de sécurité.

Une situation «critique»

Si l’incident, rarissime, n’a heureusement pas eu de conséquences graves, la question de la responsabilité de cette faille subsiste.

«Il serait inadmissible de sanctionner l’employée de Swissport responsable de l’embarquement, affirme Jamshid Pouranpir, secrétaire du Syndicat des services publics (SSP). Le vrai problème réside dans le manque de personnel et les conditions de travail dans lesquelles travaillent les employés de l’aéroport. De plus en plus, ils ont seulement trente minutes pour embarquer les nouveaux passagers, pendant que les précédents sont débarqués et l’avion nettoyé.»

«En cas d’absences, les employés sont parfois seuls ou d’ordinaire à deux pour contrôler les billets de plus de 170 passagers aux portes d’embarquement et enregistrer des bagages à main en soute lors des vols complets, faute de place suffisante à bord», ajoute un employé de Swissport. La situation devient critique, assure Jamshid Pouranpir: «Les employés vivent très mal le fait de travailler continuellement en flux tendu. Beaucoup prédisent qu’un jour, il risque d’y avoir un accident grave.»

Contactée, la direction de Swissport n’a pas souhaité ajouter d’autres éléments à ceux transmis par Genève Aéroport.

Quant au sort qui sera réservé à l’employée de Swissport, la compagnie low cost se veut rassurante: «Aucune sanction ne sera appliquée dans ce cas, le passager se trouvant hors du champ de vision de nos agents d’embarquement. Cependant, l’incident est en cours d’investigation avec Genève Aéroport et Swissport et nous travaillons aux actions correctives à mener.»

