Un petit avion privé se pose sur le nez et bloque les atterrissages

Actuellement, aucun avion ne peut se poser à l'aéroport de Genève. La piste est fermée suite à un accident survenu vers 10h15. Un petit avion privé de type Malibu s'est posé sur le nez, indique Genève Aéroport. Seul à bord, le pilote n'a pas été blessé.

Des vols devront probablement être retardés ou déviés sur d'autres aéroports. En revanche, cet incident ne bloque pas les départs. Le trafic devrait être perturbé jusqu'à midi.

Major disruptions expected at Geneva Airport. Seems this small aircraft is on the single runway for a moment pic.twitter.com/j3dO9Oe5v5