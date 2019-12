Un prédicateur évangéliste devant les juges pour pédophilie

Son «problème». C’est le terme qu’il emploie. S’il est assis sur le banc du Tribunal correctionnel, c’est à cause de son «problème». Sa condamnation dans le canton de Vaud en 2010? Elle est due à son «problème», une fois encore. Ce n’est que lorsqu’il est poussé dans ses derniers retranchements que le mot sort de sa bouche. «Je souffre de pédophilie, admet-il enfin. Je souffre et je fais souffrir.»

Chaque procès pour des actes de pédophilie est inquiétant. Ici, c’est d’autant plus le cas que le quadragénaire jugé a été reconnu coupable de faits similaires dans le canton de Vaud en 2010. Il a récidivé quatre ou cinq ans plus tard, dans son appartement, à Genève. Si la date est indéterminée, c’est que la victime, âgée de 8 ans au moment des faits, n’a parlé de ce qu’elle a subi que bien plus tard, à l’adolescence.

La même paroisse

À l’origine, deux familles fréquentent la même petite église évangélique. Le prévenu en est le pasteur. Brésilien sans autorisation de séjour, père de trois enfants, il enchaîne les boulots au noir à Genève tout en prêchant la bonne parole. La seconde famille fréquente l’église et entretient une relation amicale avec le prédicateur. Les jeunes filles des deux familles jouent ensemble.

Les faits ont été commis dans la chambre à coucher du pasteur. Il est seul avec la fillette quand il visionne une vidéo pornographique sur son ordinateur avec la fillette, descend son pantalon et ses sous-vêtements avant de procéder à des actes de sexe oral. «La victime s’exécute parce qu’elle est apeurée. Si elle garde le silence durant quatre ou cinq ans, c’est parce qu’elle a été menacée», relève le procureur Clément Emery, qui a requis une peine de prison ferme de 3 ans et demi pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte.

Dans ses propos confus, le prévenu n’admet que les faits les moins graves. «C’était une impulsion sexuelle avec érection, mais sans excitation», dit-il. Les juges lui demandent de préciser. «Je n’en sais rien, je ne suis pas médecin.» Quant au film projeté, il n’était pas pornographique, à l’entendre. Mais quand il s’agit de décrire les images, tous les composants de la pornographie y sont. Il tente encore de se justifier: «J’ai tapé «vidéo» sur Google et le film a débuté.»

Le «berger» de la communauté

Fait troublant, ce même homme a «embrassé le vagin» d’une fillette alors qu’il effectuait un déménagement dans le canton de Vaud, raison pour laquelle il a été condamné à une peine de 8 mois avec sursis. Quelques années plus tard, il a recommencé à Genève. L’audience du Tribunal correctionnel n’avait pas pour objectif de refaire son procès antérieur, mais il apparaît que l’homme était parvenu à convaincre les juges qu’il allait se soigner. Or, il a attendu cinq ans avant de faire sa demande de traitement. Pourquoi? «Ma grand-mère est décédée, je traversais une période difficile.»

«Nous avions les mêmes croyances, les mêmes principes religieux»

Assise à quelques mètres du pasteur, la mère est atterrée par cette phrase, et beaucoup d’autres. Elle est venue au tribunal avec un sentiment de culpabilité et des larmes. «Je n’avais aucune raison de me méfier, nous avions les mêmes croyances, les mêmes principes religieux.»

D’autant que l’homme est «le berger» d’une communauté de croyants. Pour en attester, un fidèle appelé à la barre a donné son avis sur le prédicateur, «un homme généreux, à l’écoute, prêt à sacrifier son temps pour les autres». Ce fidèle sait que son «prêtre» a des problèmes pour des attouchements sur enfants, «mais cela ne change rien».

Dangereux? «Non»

Dans ce procès, l’accusation est basée sur la parole de la victime. «Un récit cohérent, précis», selon le procureur. «Elle a décrit le contenu du film pornographique. Elle n’en a jamais vu, elle ne peut pas avoir inventé», relève Me Lorella Bertani, l’avocate de la fillette et de sa famille. «L’agression commise sur l’enfant est d’une lâcheté épouvantable, poursuit-elle. Il a violé la confiance. Cet homme est un vrai pédophile, menteur et manipulateur.»

À la défense, Me Romanos Skandamis avait pour objectif de faire sortir son client de prison afin qu’il se soigne et lui éviter une expulsion de Suisse. «Il n’est pas un menteur. Il essaie de s’exprimer franchement, mais il a un trouble de pédophilie.»

À l’inverse, le procureur Clément Emery a invoqué l’intérêt public pour demander l’expulsion du territoire pour une durée de cinq ans. Plus tôt, il s’était directement adressé au prévenu avec une question: «Êtes-vous dangereux?» Sans hésiter, le pédophile récidiviste a répondu que «non».

Le verdict sera rendu jeudi.