Un professeur de judo accusé du viol de son élève

Tout est fait pour qu’ils ne se voient pas. Dans cette salle du Tribunal correctionnel, une paroi blanche amovible sépare le prévenu de la jeune plaignante. À chaque entrée ou sortie, l’huissier s’affaire à gérer les flux de manière à ce que personne ne puisse ne serait-ce que s’apercevoir.

Point de départ du procès qui s’est ouvert mercredi: une trop grande proximité. Celle entre un maître de judo, actif depuis plusieurs années au sein d’un club genevois, et son élève. Les faits que le Tribunal doit qualifier s’étendent de 2012 à 2015. Elle est âgée de 12 ans quand les premiers éléments sont rapportés; lui est âgé de 46 ans. Les charges sont lourdes: contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie.

Coaching personnalisé

En cette année 2012, la jeune judoka intègre le groupe «élite» de son club. À ce stade, les sportifs visent les médailles, se déplacent en Suisse et Europe avec l’objectif d’intégrer un jour l’équipe nationale. Pour les mener, il y a cet homme, aujourd’hui quinquagénaire. On le devine charismatique, exigeant avec ses judokas. «Il exerçait une forme d’emprise sur les plus jeunes», dira à la barre une jeune fille passée par le club. Au sein du groupe, les relations se resserrent à mesure que les entraînements se répètent – jusqu’à six par semaine –, l’ambiance est «familiale». Trop? Ses remarques et blagues à caractère sexuel répétées aux adolescents ne plaident pas en sa faveur.

En dehors des tatamis, l’instructeur exerce le métier de coach mental, sportif et professionnel, sans avoir de diplôme spécifique. Peu importe, il propose des séances personnalisées à l’adolescente dans son bureau. «Nous avons commencé à nous voir de plus en plus. Cela devenait une relation bizarre, dit-il. La bise est devenue un bisou, puis une caresse. Ça s’est échelonné», raconte le prévenu en accompagnant chaque phrase de grands gestes de la main. Les actes d’ordre sexuel, il les admet.

Au fond de la salle, la jeune victime et ses proches écoutent le récit de la relation fait par l’instructeur. En réalité, la partie plaignante, représentée par Me Lorella Bertani, fulmine. Car les éléments qui sont listés par le Ministère public ne correspondent en rien à ce récit. Les faits décrits dans l’acte d’accusation sont crus et sans ambiguïté: «Pour parvenir à ses fins, il a systématiquement exploité la supériorité qu’il tirait de son statut d’adulte, d’entraîneur et de mentor.» L’homme aurait par ailleurs utilisé sa force physique, voire des menaces, pour contraindre la jeune fille à subir des actes d’ordre sexuel. Dans la loi, on qualifie cela de viol.

Quantités de messages

À plusieurs reprises, les juges et la procureure Rita Sethi-Karam ont fait référence aux quantités de messages échangés et versés au dossier. «La prochaine fois, refuse pas mes câlins ou tu seras encore plus punie», écrit-il à son élève en 2014. Face à cela, il persiste à nier la contrainte. Pourquoi avoir agi ainsi? Silence. «Je tenais à cette personne… j’étais amoureux.»

Faut-il y croire? Durant la procédure, n’a-t-il pas affirmé que cette relation, «ce n’était pas l’amour, le vrai»? Et puis, il y a ces autres adolescentes auditionnées par le Ministère public. Elles sont plusieurs à raconter comment leur professeur de judo devenait insistant par messages, comment il leur demandait des photos d’elles, toujours plus dénudées. «Je voulais faire comme eux, me sentir plus proche, plus jeune, tente-t-il de justifier. C’était pour taquiner, je me rends compte que j’ai pu être lourd.» Me Lorella Bertani, elle, secoue la tête et tempête. «Il ne faut pas tout minimiser, Monsieur.»

L’une des juges veut savoir: y avait-il une composante sexuelle dans ces demandes répétées de photos? «Cela a pu être interprété ainsi, mais ce n’était pas mon but», soutient l’homme. Le président Christian Albrecht l’interrompt: «On a lu les messages. Votre insistance est insupportable.»

Enfin, lors de son arrestation, des fichiers pédopornographiques se trouvaient dans son ordinateur, chargeant davantage l’acte d’accusation.

Après une journée consacrée à la version du prévenu, la parole passera à la partie plaignante, ce jeudi, avant les plaidoiries. (24 heures)