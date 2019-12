Un restaurant de la Vieille-Ville genevoise vandalisé durant la nuit

Une vitrine cassée, et de la peinture rose balancée autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Voilà l’état dans lequel le couple de propriétaires du restaurant Navy-Syracuse – située en Vieille-Ville près du Bourg-de-Four – ont retrouvé leur établissement, après avoir été alertés par la police dans la nuit du 10 au 11 décembre 2019. La police genevoise a constaté les dommages à 2h50. Une serveuse indique que les dégâts sont importants: «Il y a de la peinture rose au sol, sur les tables et chaises, sur les murs. C’est un boulot monstre, on en aura au moins pour deux jours à tout nettoyer.»

Sur le site d’extrême gauche renverse.co, l’acte de vandalisme est revendiqué dans un texte, expliquant que des «militant.es antifascistes» qui ont agi «en non mixité choisie, sans hommes cis». Traduction, des femmes et des personnes queer, trans ou non-binaires, mais pas d’hommes, ni hétéros ni gays.

L’auteur du texte argue que le Navy-Syracuse serait «le lieu principal d’organisation du groupe fasciste Kalvingrad Patriote», contre lequel des militants antifascistes sont régulièrement en conflit. Le 31 octobre dernier, un groupe de jeunes d’extrême-gauche avait déjà attaqué trois membres du groupe identitaire Kalvingrad Patriote au Navy-Syracuse. Le personnel de l'établissement est également pointé du doigt, pour avoir eu des comportements «racistes et misogynes».

Contacté, le fils du propriétaire Vincent Glauser se dit consterné par les accusations qui lui sont adressées. «Les reproches qui nous sont faits sont injustes et surtout erronées. Nos employés ou encore nos extras sont d'origines diverses, explique-t-il. Nous n'accueillons pas des groupes, nous accueillons d'abord des clients.» Ce dernier annonce vouloir déposer une plainte, et regrette qu'«un commerçant actif à Genève depuis 40 ans» soit la cible d'un tel acte de vandalisme.

Quoi qu'il en soit, Vincent Glauser l'affirme: «nous n'accepterons plus de réservations de groupuscules politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche».