Un septuagénaire a disparu. L'avez-vous vu?

Monsieur Philippe H, 77 ans, a quitté à pied son domicile de Grône, en Valais, lundi, entre 10 heures et 11h30. Depuis lors, il n’a plus été revu. L'homme souffre de désorientation et peine à marcher. Il s’aide d’une béquille, selon un communiqué de la police cantonale valaisanne.

Signalement

Homme, corpulence moyenne, 176 cm, 80 kg, cheveux courts poivre et sel, dégarni sur le front, yeux marron, porte un pullover foncé avec bandes horizontales bleues et grises, pantalon gris-brun et baskets de sport grises.

