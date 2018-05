Un séquestre de voitures de luxe vire au casse-tête

Après les antiquités volées, les voitures détériorées. Un nouveau séquestre ordonné par la justice genevoise se révèle piquant pour le contribuable. Il émane de l’affaire Obiang, du nom du vice-président de la Guinée équatoriale accusé de blanchiment d’argent dans le canton. Et fait écho aux révélations du «Temps», début mai, comme quoi des œuvres d’art anciennes évaluées à quatre millions de francs et saisies par les procureurs genevois avaient été volées aux Ports Francs.

Fin 2016, 25 véhicules utilisés par l’homme d’État africain, Teodorín Obiang, à Genève pour réparation, sont saisis sur ordre du Ministère public genevois. Ils sont amenés au bureau des autos où ils croupiront une quinzaine de mois quasiment sans entretien. Dans le lot figurent une Koenigsegg, une Lamborghini Veneno (deux bolides valant plusieurs millions de francs chacun), une Bugatti Veyron (elle aussi capable d’aller à plus de 400 km/h), trois Rolls-Royce, plusieurs Ferrari, une Maserati. Des modèles aussi rares que précieux.

Police judiciaire saisie



Les procureurs ignoraient-ils que de tels jouets nécessitent un entretien minutieux, surtout s’ils ne roulent pas? Ils attendent en tout cas un an avant de charger, en novembre dernier, la brigade financière de déterminer si les conditions du séquestre - les voitures sont posées dans un hangar sous des bâches - leur font perdre de la valeur et de proposer dans ce cas des mesures pour y remédier. Car un objet saisi, s’il n’est pas confisqué, doit être rendu en l’état, selon le Code de procédure pénale.

Le rapport de la police judiciaire, quinze jours plus tard, est sans équivoque. Il souligne que le séquestre a déjà occasionné 50 000 francs de frais (166 francs par mois par voiture). Il note que la majorité des batteries sont à plat, que les réservoirs sont vides, ce qui est contre-indiqué car de la condensation s’y accumule au contact de l’air. Or la rouille endommage les réservoirs, les pompes, le système d’injection. L’immobilisation des véhicules peut aussi avoir entraîné le dessèchement des joints et l’oxydation des fluides, indique le rapport.

Les pneumatiques, pas assez gonflées, ont pu se détériorer or le prix de certains pneus dépasse les 5000 francs et les machines permettant de les changer sont rares. Des questions se posent aussi pour les engins à propulsion hybride, selon la police, puisque leurs batteries valent près de 100'000 francs pièce et que leur remplacement requiert un passage chez les constructeurs.

Comme un retour en arrière

Le rapport conclut que «la dévaluation des voitures est potentiellement importante» et recommande de ne pas les laisser à la direction générale des véhicules. Le Ministère public procède donc à un appel d’offres auprès de sociétés de gardiennage de la place pour les dix véhicules les plus luxueux du lot. Et c’est l’entreprise JokerDrivers qui est retenue. Les bolides sont transférés dans son entrepôt de la Gravière à la mi-avril, discrètement.

JokerDrivers? La société est administrée par un dénommé Leonardo Pace, celui-là même qui s’occupait des voitures d’Obiang lors de leur séjour dans le canton avant qu’elles ne soient saisies! Contacté, celui qui aurait accepté de s’en occuper à moindre prix (plusieurs milliers de francs par mois quand même) n’a pas souhaité s’exprimer.

Les voitures d’Obiang transitent depuis dix ans par Genève, un canton que lui et sa famille ont bien connu avant que la justice ne s’en mêle. Le 27 mai 2015 par exemple, une Ferrari F40 rouge et une Porsche Carrera GT 980 jaune immatriculées en Guinée équatoriale quittent Cointrin pour Malabo, la capitale de ce pays africain. Deux voitures qui ne figurent pas dans la liste des 25 et qui ont échappé à la justice genevoise.

Africains mécontents

En attendant, le propriétaire des véhicules saisis - le gouvernement de Guinée équatoriale - se montre mécontent du traitement qui leur est réservé. «Il n’est pas exclu que nous actionnions le Ministère public genevois en responsabilité civile pour demander une indemnisation», indiquent ses avocats Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon. «Nous voulons savoir précisément à quelle hauteur se chiffrent les dommages.»

«Les véhicules n’ont pas été achetés en Suisse et ils n’y sont pas immatriculés, je ne sais pas quelle est la compétence des autorités suisses pour les confisquer, estime une autre source. Car pour saisir un bien en Suisse, il faut qu’une infraction y ait été commise. Il est stupide dans tous les cas de maltraiter les voitures car soit il faudra les rendre en bon état, soit il faudra qu’elles soient en bon état pour les vendre à bon prix.»

Pour les vendre, il faut d’abord gagner en justice, ce qui est loin d’être le cas. Un procureur, Claudio Mascotto, ne se serait pas montré suffisamment impartial et a été récusé par le Tribunal fédéral. Celui qui demeure, Johan Droz, chercherait toujours des preuves que les véhicules, et le yacht, sont les produits d’un blanchiment. «Aucun procès n’est agendé à ce stade», indique le porte-parole du Ministère public genevois sans commenter davantage. Teodorín, lui, sillonne le monde pendant ce temps: il a été aperçu en Inde, au Brésil (aux côtés du président Temer) dans les Émirats ou à New York, à la mi-mai.

Un yacht, enfin, a été arraisonné par les autorités néerlandaises, sur demande de la justice genevoise un mois après la saisie des voitures (sur ce volet, Malabo a mandaté un avocat genevois, Me Alain Macaluso). L’entretien du navire séquestré coûte 2000 euros par jour. Encore une facture prise en charge par le Ministère public genevois, donc par le contribuable. (24 heures)