Un zodiac vaudois qui fait des vagues à Neuchâtel

Le fiasco du zodiac inutilisable de la police du lac de Neuchâtel, commandé par le canton de Vaud, fait des vagues à Neuchâtel. La députée UDC Olga Barben a interpellé mercredi le gouvernement à ce sujet.

La députée se demande si le canton de Neuchâtel a participé à l'achat de ce bateau flambant neuf. Cette vedette est inutilisable ou du moins son utilisation est extrêmement dangereuse, car, lors des premiers essais, elle a manifesté des risques d'incendie. Le bateau ne répond pas non plus aux normes antipollution.

Une interpellation avait déjà été déposée en mai au Grand Conseil vaudois sur ce sujet. Le prix d'adjudication du bateau s'est monté à 660'000 francs. Une expertise externe et une enquête interne à l'administration sont actuellement menées dans le canton de Vaud.

Sécurité sur le lac

Olga Barben veut savoir si la sécurité sur le lac a été assurée depuis janvier 2017 et de quelle manière. Et si cela a engendré une mise en danger des utilisateurs du plan d'eau. Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg ont conclu une convention en septembre 2014 pour la surveillance de la sécurité et des règles de navigation sur le lac de Neuchâtel. Et depuis, ce sont les polices cantonales fribourgeoise et vaudoise qui assurent la surveillance des eaux neuchâteloises. (ats/nxp)