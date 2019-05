Une «Fusion Truck» prêchera le Grand Fribourg

Un véhicule baptisé «Fusion Truck» effectuera dès samedi la tournée des neuf communes concernées par le projet de fusion du Grand Fribourg. L'initiative de promotion s'inscrit dans le cadre de la phase de consultation qui court jusqu'au 14 juin.

La camionnette, aux allures de camionnette-restaurant (food truck), sillonnera entre le 18 mai et le 6 juillet les communes impliquées dans un projet susceptible de créer une commune de 74'000 habitants autour du chef-lieu cantonal. Sa mission consiste à délivrer à la population des informations sur une opération qui entre dans une phase majeure.

Pour rappel, la consultation sur le concept de fusion et les huit rapports des groupes de travail de l'assemblée constitutive du Grand Fribourg a commencé à la fin de la semaine dernière. Les communes, les acteurs de la société civile et les partis politiques sont formellement invités à y participer.

Citoyens consultés

Les citoyens peuvent aussi donner leur avis sur des thèmes précis et soumettre leurs remarques globales. Lors de deux séances plénières tenues il y a un mois, l'assemblée constitutive a autorisé ses huit groupes de travail à mettre leurs rapports en consultation.

Ces rapports portent sur les thèmes suivants: administration, technique, entretien, écoles et société, développement, politique, finances et histoire et identité. Les résultats de la consultation seront rendus publics d'ici au mois de septembre.

L'assemblée constitutive finalisera alors le concept de fusion, qui servira ensuite de base à l'élaboration de la convention. Pour mémoire, le projet vise à fusionner pas moins de neuf communes (Avry, Belfaux, Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne). (ats/nxp)