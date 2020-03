Une action de nuit et des réunions démultipliées

Coronavirus oblige, la journée de la Grève féministe dans le canton de Vaud se démultiplie dimanche. Au lieu d'une seule manifestation à Lausanne, la mobilisation est décentralisée à Renens, Morges, Yverdon, Vevey et Nyon. Une première action a eu lieu dans la nuit.

Le Collectif vaudois de la grève féministe a organisé samedi soir vers 23h30 un prologue à la journée de dimanche. Quelque 300 personnes se sont réunies sur la place de la Riponne, selon un photographe de Keystone-ATS. Elles ont chanté des hymnes féministes, foulards violets et lumières sur elles.

Une flashmob a ensuite eu lieu sur les escaliers du Palais Rumine, sur le modèle du slam chilien «Un violador en tu camino» («Un violeur sur ton chemin»), devenu un hymne viral contre la violence faite aux femmes après les grandes manifestations de novembre à Santiago de Chili.

Quatre places, quatre thèmes

Pour dimanche et afin de marquer la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le Collectif vaudois de la grève féministe a contourné l'interdiction d'organiser des manifestations réunissant plus de 1000 personnes édictée par la Confédération. Il organise des rassemblements décentralisés.

«Occupons l'espace public dans tout le canton: dans nos quartiers, nos villes et nos lieux de vie! (...) Le coronavirus nous sépare mais nous continuons à lutter ensemble!», invite le collectif. Des manifestations sont prévues à Renens, Morges, Yverdon, Vevey et Nyon.

A Lausanne même, le grand rassemblement prévu à la gare à la mi-journée est remplacé par des mini-manifestations dans quatre lieux de la capitale vaudoise dès 14h00. Quatre thèmes ont été choisis: les retraites et les rentes à la place de la Palud, l'écoféminisme à la place Saint-Laurent, les étudiantes et le travail précaire à la place de l'Europe et le travail du care (non) rémunéré à la place de la Riponne.

Une flashmob, la même que la veille, est prévue à 15h24 à la gare, heure symbolique à laquelle les femmes arrêtent d'être payées en comparaison des hommes. La fin de cette journée vaudoise de mobilisation se terminera à 17h00 sur la place de la Riponne, avec différents messages des mouvements féministes internationaux et des chants.

Genève s'adapte au coronavirus

A Genève, la grève des femmes s'est adaptée, dimanche, à la sourde menace du coronavirus. Les organisatrices ont évité les grands rassemblements, leur préférant des actions dispersées, afin de minimiser les risques de propagation de la maladie.

Sur la place des Grottes, derrière la gare de Cornavin, des petits groupes ont afflué, vers 10h00, sous les rayons d'un soleil quasi printanier. Une pétition réclamant l'ouverture d'une maison féministe, à Genève, circulait de personne en personne, ainsi que des bouteilles de désinfectant pour les mains.

Des représentantes syndicales ont pris la parole, insistant dans leurs propos sur les discriminations salariales dont sont encore victimes aujourd'hui les femmes dans le monde du travail. En moyenne, elles gagnent 20% de moins que les hommes, soit environ 650 francs par mois pour un temps plein, a souligné une intervenante.

Remise à l'ordre

Des militantes politiques ont également été remises à l'ordre. Pas question pour elles de profiter de cette journée de grève féministe pour se faire de la publicité en vue des élections municipales de la semaine prochain, leur ont rappelé les organisatrices. L'incident a rapidement été clos.

Après les discours, une chorale «Nanan'Air», entièrement féminine, a entonné des chansons dans toutes les langues. Certaines, dans le public, reprenaient les paroles. La journée s'est poursuivie par un brunch solidaire et une performance au rythme des tambours. Des tables rondes et des expositions éphémères étaient aussi au menu. (ats/nxp)