Une banque braquée à Courrendlin

Trois auteurs d'un brigandage de la banque Raiffeisen à Courrendlin (JU) ont été arrêtés vendredi. L'infraction a été commise vers 15h15 et les trois malfrats ont été interpellés deux heures plus tard. L'arme utilisée et le butin ont été saisis.

Deux hommes cagoulés ont fait irruption dans la banque et se faisaient remettre de l'argent, sous la menace d'une arme à feu, avant de prendre la fuite avec un véhicule conduit par un troisième comparse. Personne n'a été blessé, a indiqué samedi le Ministère public jurassien. Deux employés et une cliente se trouvaient dans la banque.

La police, avec l'appui du Corps des gardes-frontière, a rapidement mis en place un dispositif pour identifier et interpeller les auteurs. Grâce à une excellente collaboration entre les différents corps des forces de l'ordre, les auteurs présumés du brigandage ont pu être identifiés aux alentours de 17 heures, précise le Ministère public.

Arme et butin séquestrés

Au domicile d'un des prévenus, les investigations ont permis de mettre la main sur l'arme utilisée durant le brigandage et sur l'intégralité du butin.

Les auteurs présumés ont été arrêtés puis entendus simultanément par trois procureurs du Ministère public au vu de l'importance de l'affaire. Une demande de mise en détention sera déposée au Tribunal des mesures de contrainte.

Interrogé par l'ats, le procureur en remplacement Laurent Crevoisier n'a pas voulu donner d'informations sur les malfrats ni sur le montant du butin. (ats/nxp)