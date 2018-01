Une entreprise veveysanne dévoile à Genève une solution de sécurité inédite

Grand moment d’innovation mardi, à Genève. La société veveysanne Metaco SA dévoilera SILO dans les salons de l’Hôtel Métropole. Il s’agit d’un dispositif informatique (hardware) voué à la sécurisation des actifs libellés en monnaies virtuelles dans les banques. Le fondateur de Metaco SA, Adrien Treccani, et ses collaborateurs ont élaboré cet engin tant attendu sur les places financières avec de prestigieux partenaires. Leur objectif vise à résoudre une urgence: «Le monde des monnaies virtuelles ne pardonne pas la moindre approximation sécuritaire.»

Une volatilité folle

Les monnaies virtuelles continuent en plus d’inquiéter les autorités de divers États. Comme la Chine populaire, le Japon, l’Égypte ou la Corée du Sud. Un des premiers motifs d’effroi relève d’un degré de volatilité proprement époustouflant. Le cours du bitcoin, la monnaie virtuelle la plus connue, apparue en 2009, est ainsi passé de 1000 à près de 20 000 dollars au cours du seul exercice écoulé. En Suisse, le Conseil fédéral et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) redoutent notamment les fournisseurs de monnaies virtuelles exerçant leurs activités sans en avoir l’autorisation.

À tout cela s’ajoutent les risques de déficience technique, voire de vol. Il est souvent admis que plus de 1,5 million de bitcoins ont été volés au moins une fois au cours des huit dernières années. Sans compter que des milliers de monnaies cryptées sont actuellement en circulation.

«Il est donc sain de se montrer paranoïaque et de ne se fier qu’à une plate-forme offrant les garanties les plus absolues dans la sécurisation des clés et leur utilisation au quotidien. C’est pour cette raison que nous commercialisons SILO. Cet équipement ne constitue pas seulement la plate-forme de stockage de monnaies virtuelles la plus sécurisée au monde. C’est aussi la plate-forme la mieux pensée pour l’industrie bancaire, car elle a été spécialement conçue pour ce type de clientèle», indique Adrien Treccani.

Le choix de Temenos Group SA comme partenaire stratégique ne relève donc pas du hasard. La firme genevoise, fondée en 1993, figure toujours parmi les leaders mondiaux pour les logiciels bancaires (software).

Pour la partie hardware, le partenaire de Metaco SA retiendra aussi une attention toute particulière lors de l’événement de mardi, à Genève. Il permettra en effet de découvrir l’engagement inédit de Guardtime AS dans un projet civil et lié à des services bancaires. Cette entreprise néerlandaise concentre usuellement ses activités dans le domaine militaire, en mettant son savoir-faire au service de gouvernements, de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) ou d’autres agences internationales de sécurité. Le président de Guardtime AS, Martin Ruubel, s’exprimera mardi sur ses expériences avec SILO.

Des informations sur la large palette d’activités

de Metaco SA, fondée il y a un peu plus de trois ans, susciteront elles aussi de vives curiosités. «SILO facilitera l’investissement dans le lancement de nouvelles devises virtuelles, les fameux ICO (Initial Coin Offering), dans un environnement tout à fait sécurisé, encore inexistant aujourd’hui. Les banques proposeront de nouveaux comptes en cryptomonnaies, associés à leurs comptes courants habituels en monnaies étatiques. Ces nouveaux services permettront de stocker de façon transparente des bitcoins, des ethers ou des ripples», relève le patron de Metaco SA.

Une autre spécialité de la toute jeune société vaudoise semble lui promettre de réelles perspectives d’avenir: elle développe des prestations de «tokenisation». Ce mot un brin barbare désigne la création de monnaies virtuelles et, dans le cas présent, la version cryptée de devises contrôlées par des banques centrales. Les traditionnels instituts d’émission pourront ainsi émettre non seulement des billets de banque physiques, mais aussi leur équivalent numérique. Celui-ci sera doté des propriétés financières du billet de banque et des vertus technologiques semblables à celles du bitcoin.

Même la TV suisse

À ce jour, la Banque nationale suisse (BNS) ne manifeste encore guère d’intérêt pour les monnaies virtuelles. Ses réserves devraient toutefois évoluer rapidement au regard du comportement de certains de ses homologues d’autres États.

C’est vrai, les monnaies cryptées, tout le monde semble s’y mettre. En novembre, deux sociétés suisses, très liées à l’État fédéral, ont elles-mêmes participé au lancement de «Milc» (micro licensing coin). Dans cet ICO (Initial Coin Offering), Swisscom (dont la Confédération détient 51% du capital) et la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision), entreprise de service public, intervenaient en qualité de partenaires de la firme allemande Welt Wunder TV, plate-forme webienne vouée à la production et au commerce de contenus vidéos.

