Une fête sauvage secoue la quiétude du centre-ville de Genève

«J’ai reçu des coups de matraque à la jambe»

C’est une nuit dont Alain* se souviendra longtemps. Il est 1 h 30 en ce lundi 1er janvier quand ce Genevois de 44 ans se retrouve «pris au piège», selon ses mots, dans le magasin en rénovation. Passant devant l’entrée alors qu’il s’apprête à rejoindre des amis, il aperçoit la porte ouverte et s’étonne d’entendre de la musique. «Je suis entré pour jeter un coup d’œil.» À l’intérieur, un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années, déguisés et masqués, dansent. «C’étaient vraiment des gamins», insiste le quadragénaire.



Entre-temps, à l’extérieur, la police arrive. «Je voulais sortir, indique-t-il. Mais, la brigade antiémeute nous a encerclés. Les policiers nous ont rabattus vers l’intérieur. J’ai reçu des coups de matraque à la jambe.» Et de préciser: «Certains jeunes cagoulés ont lancé des bouteilles ou des cailloux sur les policiers.» À l’issue de ce rapport de force, une centaine de «fêtards» ainsi qu’Alain* se retrouvent regroupés au sein du bâtiment. «Ils nous ont séquestrés dans un coin pendant des heures. J’ai essayé de discuter avec eux mais j’avais vraiment des robots armés devant moi», raconte notre témoin.



À 3 h 30, un policier finit par demander si quelqu’un veut sortir. «Je me suis présenté volontairement, poursuit-il. J’ai essayé de raconter à quel point il y avait méprise mais personne ne m’a écouté. Ils ont relevé mon identité, m’ont fouillé puis, au lieu de me relâcher comme ils l’avaient laissé entendre, ils m’ont menotté et mis dans un fourgon à destination du poste de la Gravière.» Une scène que racontent aussi les organisateurs de l’événement dans leur bilan de la soirée. «À 4 h 05, les flics font sortir les gens au compte-goutte en les obligeant à donner leur identité. Ils sont fouillés, les mains attachées, et mis dans des fourgons.» Quant à Alain*, c’est aux violons qu’il finit la nuit, avant d’être finalement libéré à 6 h 30. «Je suis rentré chez moi complètement traumatisé avec le sentiment d’avoir été agressé et séquestré contre ma volonté. Je suis également choqué par la démesure et la violence des forces de police. Pourquoi autant de policiers avec casques, armures et matraques contre une bande de gamins voulant faire la fête la nuit du réveillon?» s’indigne-t-il. Selon lui, un jeune ayant tenté un passage en force a été «roué de coups. Il est arrivé inconscient à la Gravière avant de finalement se relever.» Un autre témoin assure avoir essuyé un tir de balles en caoutchouc. Les organisateurs disent dénombrer plusieurs blessés dans leurs rangs et «au moins deux hospitalisations».



Le porte-parole de la police, Jean-Claude Cantiello, déclare quant à lui: «À notre connaissance, il n’y a eu aucun blessé. Toutefois, toute personne qui s’estimerait lésée est invitée à le faire savoir auprès des autorités compétentes.» Selon lui, la police n’a fait usage ni des matraques ni de balles en caoutchouc, «seulement des jets d’eau» provenant du véhicule tonne-pompe. La police précise que 116 personnes ont été interpellées, dont 43 conduites au poste pour des contrôles d’identité. «Des rapports circonstanciés ont été transmis au Ministère public.» Contacté, le porte-parole du pouvoir judiciaire, Henri Della Casa, indique que «personne n’a encore été mis à disposition du Ministère public». Et que ce dernier décidera des suites à donner «sur la base des renseignements qu’il recevra de la police». Marie Prieur