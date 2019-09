Une ligne de covoiturage créée entre Genève et Annecy

Depuis une semaine, une nouvelle ligne de covoiturage Illicov sur l'axe très fréquenté Annecy-Genève a été créée par la société «La Roue Verte», une PME française dont le siège est à Grenoble.

Sur son site internet, la société indique que son offre se calque sur le modèle d’une ligne de bus entre l'avenue du Pont-Neuf à Annecy et le P+R de L'Étoile à Genève. Dans le sens Annecy-Genève, les passagers peuvent se présenter à l’arrêt d'Annecy sud entre 6 h et 8 h 15 , le matin. Pour le retour, les passagers peuvent se présenter au P+R de l' Étoile entre 16 h 30 et 19 h , en soirée. Un départ est garanti tous les quarts d'heure.

La radio France bleue Pays de Savoie a interrogé Marie Mareste, une des responsables de l'entreprise. Elle assure que chaque passager inscrit sur le site n’a nul besoin de réserver son voyage. L'entreprise garantit par ailleurs que son temps d'attente sera d'un quart d’heure maximum. Le conducteur signale son passage le matin en partant et prend son passager à l’arrêt signalé par un totem de toile. Il reçoit 4 euros par personne transportée. Le passager lui ne paie qu’en fin de mois.