Une marche en hommage au petit Thomas

Le corps sans vie du père du petit Thomas a été retrouvé dimanche matin à Genève, en aval du Pont de Peney, selon nos sources. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, était activement recherché par la police. Son fils, âgé de quatre ans, avait été découvert mort le 22 septembre dans les eaux du Rhône. La voiture du père avait été abandonnée aux abords du barrage de Verbois.

Durant toute la semaine, d'importants moyens policiers ont été déployés pour le retrouver. En plus des équipes dédiées, pas moins de 117 aspirants policiers de l'Académie de Savatan ont participé à des battues terrestres. Des recherches dans le Rhône ont également été menées par la police de la navigation.

Plus de 1000 personnes pour Thomas

La nouvelle est tombée au moment où environ 1000 personnes, selon les estimations de la police, entouraient la famille afin de rendre un ultime hommage au petit garçon, à travers une marche blanche. Ils étaient nombreux à être venus une rose blanche à la main. Des t-shirts affichant un portrait du bambin ont été distribués. Dessus, le visage souriant de ce petit garçon, un casque rouge de vélo vissé sur la tête et l'inscription «Pour Thomas». Le cortège a quitté la Plaine de Plainpalais à 14h20 et s'est ensuite dirigé, en silence, jusqu'à la Place du Premier-Août, au Grand-Lancy.

Photo: Magali Girardin

Une fois sur place, la mère du petit garçon a courageusement pris la parole à l'entrée du cimetière. La voix déchirée par le chagrin, elle a tenu à«remercier infiniment toutes les personnes pour leur présence et leur amour durant cette tragédie qui touche (sa) famille». La mère de Thomas, âgée de 31 ans, a ensuite pointé l'inaction des autorités qu'elle avait pourtant alerté «avant que l'irréparable ne se produise». «Elles se reconnaîtront», précise-t-elle.

«Protégez les enfants!»

La jeune femme a aussi tenu à alerter la foule présente. «Aujourd'hui ne restez pas impassibles, protégez les enfants! Vous êtes peut-être témoins de la haine d'un parent. Garder le silence, c'est d'une certaine manière être complice. Combien de petits Thomas faudra-t-il avant que les autorités réagissent?» Avant de terminer son discours sur ces mots: «Pour que Thomas ne soit pas mort en vain».

La mère du petit garçon a tenu à s'exprimer à la fin de la marche blanche. Photo: Magali Girardin

Pour rappel, le père du bambin était sous le coup d’une procédure judiciaire pour voies de fait, injures et menaces à l'encontre de son ex-compagne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de la mort du petit et de son père.

Après un lâcher de ballons blancs, la famille s'est recueillie dans l'intimité sur la tombe du petit garçon.