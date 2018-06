Une messe papale pour réunir tous les chrétiens

C’est face à une foule immense et recueillie que le pape François a célébré une messe hier en fin de journée à Palexpo. Dans un décor bleuté évoquant les Alpes et le Jet d’Eau, dominé par un lumineux crucifix, le Saint-Père a dirigé de l’autel l’office, avant de se préparer à regagner Rome.

Edito: Et tout se termine par une messe

L’Argentin a montré un furtif signe de faiblesse en s’affaissant à la fin de cette messe de près de deux heures. En prélude, il avait longuement sillonné les travées à bord d’une voiturette blanche, touchant parfois une main tendue ou une tête enfantine. Quelque 37 000 personnes, selon le diocèse, ont assisté à la messe. Moins que les 41000 prévues.

Le Père, le pain et le pardon

Polyglotte, passant du français au latin sans oublier l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais et l’arabe, la célébration a été ponctuée par une quinzaine de chants et par les lectures journalières prévues dans le calendrier liturgique pour ce 21 juin. À savoir un psaume chanté en latin et en allemand, accompagné d’extraits du Livre de l’Ecclésiastique et de l’Évangile selon saint Matthieu.

A lire: La mémorable journée du pape superstar à Genève

Dans ce dernier texte, le Christ enjoint à ses disciples de réciter ce qui reste la plus emblématique et la plus universelle prière chrétienne, le Notre Père. Dans son homélie dite en italien, François a développé trois éléments de ce texte. Tout d’abord celui d’un Dieu «qui est surtout Père», renvoyant au «Nous de l’Église» et à «l’unique famille humaine». Il a ensuite glosé sur le pain, symbole de l’essentiel et de la simplicité, livrant une anecdote personnelle en révélant que, dans sa famille, on embrassait le pain tombé au sol.

Le successeur de Pierre a enfin souligné le pardon, ce qui lui a permis de clore son sermon en invoquant «l’esprit d’unité». «Quel bien cela nous a fait de nous redécouvrir tous frères après des siècles de déchirure et controverses», a-t-il déclaré en parlant de la chrétienté.

«Un moment saisissant»

Vicaire épiscopal de Genève, Pascal Desthieux souligne le bonheur qui a dominé cette messe selon lui. «Ce qui m’a touché le plus, ce sont les sourires que j’ai vussur les visages, témoigne le catholique en quittant Palexpo. En distribuant la communion, j’ai particulièrement senti que tout le monde était heureux. Arrivé tôt, le pape a pris le temps de sillonner toutes les travées.» Le prélat se félicite aussi de la bonne marche logistique de l’événement: «Le seul bémol pourrait concerner la sonorisation, imparfaite, qui ne facilitait pas la compréhension du français du pape.»

Outre le clergé catholique, des représentants d’autres confessions étaient conviés à ce qui constituait l’épilogue d’une journée consacrée à l’unité chrétienne. «C’était un moment saisissant, impressionnant avec cette foule, avec beaucoup de ferveur et de silence malgré la résonance de la halle, témoigne Blaise Menu, modérateur de la Compagnie des pasteurs genevois. Le dispositif liturgique et symbolique de la messe est très efficace, même lorsqu’on ne comprend pas tout, surtout quand l’eucharistie étant notamment célébrée en latin. C‘est un contrepoint à la pratique réformée qui accorde beaucoup d’importance à ce que chacun comprenne ce qui est dit.»

Unité visible ou évanescente

Ce protestant remarque que l’unité chrétienne n’a guère été abordée durant la messe. «Ce qui était le thème de cette visite n’a été évoqué qu’à la toute fin de l’homélie, pointe Blaise Menu. En cela, je reste sur ma faim.» Le réformé tempère toutefois: «Cette visite papale au Conseil œcuménique des églises (COE) est inédite car, si c’est la troisième fois qu’un pape se rend au COE, c’est la première fois qu’il vient à Genève principalement pour cette organisation, poursuit Blaise Menu. Les médias voulaient s’attendre à des annonces fracassantes et nous autres pasteurs en rêvions peut-être secrètement. Il n’y en a pas eu. L’objectif a malgré tout été rempli par cette rencontre d’une grande qualité.»

Pascal Desthieux peut comprendre les réserves de son confrère. «Que l’unité ne soit pas davantage évoquée m’a manqué un peu, admet le vicaire épiscopal. Mais cette unité, nous l’avons vécue physiquement durant cette messe, avec la présence visible au premier rang de protestants ou orthodoxes en tenues d’officiants. D’aucuns auraient peut-être préféré une célébration œcuménique mais, comme catholiques, l’ouverture de la messe aux participants de toute confession est le geste le plus fort qu’on puisse faire. En outre, les chrétiens de toutes les confessions pouvaient être à l’aise avec l’homélie que le pape a prononcée, centrée qu’elle était sur les valeurs du partage et du pardon.»

Pour Blaise Menu, la journée demeure un jalon important. «Le pape a évoqué la démarche d’un pèlerinage, relève le protestant. Il n’est pas arrivé si souvent que cela soit dit aussi nettement: on marche ensemble et, ce faisant, on se fait mieux confiance. C’est ce travail qui va continuer. En se rendant au COE, le pape a donné un signal fort à l’adresse du Vatican. Il affirme que l’œcuménisme est une priorité.» (24 heures)