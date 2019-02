Une nouvelle espèce de chauve-souris découverte à Genève

Parole de chercheur, «la découverte d’une nouvelle espèce de mammifère à Genève constitue une grande sensation», lance Manuel Ruedi. Conservateur au secteur Vertébrés du Muséum d’histoire naturelle, il a participé à une étude internationale qui révèle, pour la première fois, l’existence du murin cryptique, une chauve-souris.

«Il existe environ 6000 espèces de mammifères dans le monde, et on n’en découvre qu’une trentaine de nouvelles par an, détaille le zoologue. En Suisse, c’est rarissime, cela n’était plus arrivé depuis plusieurs années.»

Pour vivre heureux, vivons caché

Chauve-souris de taille moyenne – 5 à 6 cm de long pour une envergure de 25 cm et un poids de 10 à 15 grammes – le murin cryptique était passé totalement inaperçu jusqu’à présent (d’où le nom qui lui a été donné, tiré du grec cryptos, caché). Mais les progrès de la génétique moléculaire ont eu raison de sa grande discrétion.

En comparant des échantillons provenant notamment des collections du Muséum, des chercheurs genevois, français (Université de Montpellier) et espagnols (Station biologique de Doñana) ont découvert que le Myotis crypticus avait été confondu avec le murin de Natterer, très présent en Europe.

Trahies par leur ADN

«À l’œil nu, ces espèces ne se différencient absolument pas, c’en est même désespérant», souligne Manuel Ruedi, auteur de la description scientifique du nouvel animal.

Par exemple, «elles possèdent toutes deux une petite frange très caractéristique, des poils courbés et raides le long de la membrane de la queue. Peut-être émettent-elles des ultrasons et diffusent-elles des odeurs différentes, mais pour un humain ce n’est pas perceptible. En revanche, leur ADN ne trompe pas. On est certain aujourd’hui que ces deux espèces ne se mélangent pas.»

Dans un hangar privé

La colonie de murins cryptiques présente à Genève se cache «au Mandement, dans un hangar privé», glisse le zoologue, qui n’en dira pas plus afin que ces chiroptères ne soient pas dérangés.

«Nous connaissions son existence depuis quatre à cinq ans, sans s’imaginer qu’il s’agissait de cette nouvelle espèce. Il existe une autre colonie qui vit dans un gouffre au-dessus d’Arzier (VD), mais elle est menacée par un projet d’implantation d’éolienne juste à côté. Les travaux d’aménagement pourraient la faire fuir.»

Totale remise en question

Paradoxalement, cette découverte place les chercheurs dans un abîme d’incertitudes. «En effet, on sait désormais qu’il y a des murins cryptiques en Suisse et dans le sud de l’Europe. Mais y a-t-il également des murins de Natterer chez nous, ou ceux que nous prenions pour tels étaient-ils en réalité des spécimens de la nouvelle espèce? Il va falloir entreprendre d’autres recherches.»

Ironie de l’histoire, Genève a finalement gagné une nouvelle espèce de mammifère… tout en en perdant peut-être une autre! (24 heures)